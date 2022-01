Samptoria, Saudações de Adrian Silva: Longa carta dos portugueses

Ouça a versão em áudio do artigo

Após o fechamento do negócio, Adrian Silva escreveu uma carta de despedida à Sampdoria: seu post nas redes sociais está aqui

Adrian Silva Escreveu uma carta de despedida para Samptoria Então Fim de contrato. Aqui estão as declarações do médio português no seu perfil no Instagram.

Declarações – “É uma honra usar a t-shirt Samporia e quero agradecer a todos os fãs e clubes que gostaram de mim desde o primeiro ao último dia. Uma saudação especial a todos os meus companheiros de equipa que partilharam comigo este importante momento da minha carreira, posso dizer também que vou torcer para a Toria acompanhar! Foi uma escolha difícil em um momento difícil, Mas espero que este seja o melhor resultado para todos. Agora estou iniciando um novo caminho no qual sempre posso viver novas experiências com minha família, pronta para me sustentar. Estou animada, mas ao mesmo tempo quero encarar essa nova aventura com calma! Obrigado novamente a todos e venham para Toria !.