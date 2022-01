Volta às aulas 2022, propostas regionais para o pai ir às aulas e isolamento – Corriere.it

A partir de Gianna Friconara

“Gostamos da ideia do CDS.” Diferentes regras de isolamento para jardim de infância, ensino fundamental, médio e médio, você fica em sala de aula até a terceira infecção com máscara Ffp2. Os tampões do primeiro dia, interrompem o retorno antigênico. Suspeita de aumento de infecções

Pare de monitorar escolas Sentinel e Distinguir protocolo por idade, Dada a diferença na cobertura vacinal para crianças e adolescentes. E Pare os tampões no primeiro dia. O plano mais recente das regiões do governo é gerenciar infecções na sala de aula quando a escola reabrir após as férias de Natal. Na tarde do dia 4 de janeiro, ao mesmo tempo que o Primeiro Ministro Mario Draghi e os Ministros Roberto Speranza (Saúde) e Patricio Pianci (Educação) e o General Francesco Paulo Figuero, discutem na Comissão de Saúde: Agendar a seleção de como organizar a retomada das aulas. Em resumo, aqui estão os pontos-chave do documento das Regiões, que pediu ao CTS para dar OK para a reabertura das escolas:

– Crianças As pré-escolas são isoladas por 7 dias se a primeira infecção ocorrer na sala de aula,

– Crianças com idades entre 5 e 11 (Cedo e

Primeira e segunda médias) Vá para o isolamento Segunda infecção 7 dias



– Todos na classe podem estar usando a máscara Ffp2, alunos Oitava série e ensino médio,

Até Para o terceiro evento de positividade na aula. A partir da terceira infecção, também serão isolados por 7 dias. Voltar para a aula Um tampão antigênico ou molecular é esperado entre o quinto e o sétimo dia. Outras medidas de controle da ASL somente serão consideradas se ocorrerem sintomas durante este período.

Resultados Excepcionalmente, as regiões se reuniram às 14h da segunda-feira 10 (há algumas escolas que reabrirão na sexta-feira, 7) para chegar a um acordo sobre as novas regras que permitiriam o retorno à primeira série, mudando seu protocolo em novembro passado. Seguindo a primeira proposta das regiões de distinguir entre salas de aula vacinadas (isoladas ou não papais) e não vacinadas, está prevista a precaução cirúrgica e o isolamento de disciplinas que até agora se mostraram complexas. De casa. READ Ternana-Burma 3-1, Boletins: Partibilo vence ação, Copat ruim. De Inglês Muitos governadores pressionam pelo adiamento das aulas até janeiro, sem pico de epidemias. (A posição de Luca Zoya explicada ao Cory aqui: “Se os dados derem errado, não será triste reabrir em fevereiro”

) Segundo os governantes, caberia ao CTS certificar os riscos de recuperação escolar: “Acredita-se – diz o documento – que Uma visão específica do CTS, que destaca o impacto negativo da reabertura de escolas no curso de uma epidemia, deve ser colocada com base na decisão de reabrir escolas., Considerando o impacto potencial dessa reabertura em outros contextos (tráfego). ”

Pare o tampão no primeiro dia A hipótese que estamos agora a trabalhar e que deverá ser aprovada em Conselho de Ministros a 5 de Janeiro, ao invés de ter em conta a diversidade de situações entre as diferentes escolas. A inovação, segundo protocolo de novembro, segue em vigor Todos os contatos não terão buffer no primeiro dia – Colegas de escola – Um aluno ou professor positivo. Um resultado, se aprovado, facilitaria muito o trabalho da ASL, que hoje possui o maior número de absorventes internos, inclusive a escola. Alternativamente, as regiões documentam que o teste antigênico deve ser realizado em farmácias ou em “circunstâncias potenciais”, bem como “autoadministração supervisionada na escola”: O sistema de saúde oferece-se para treinar disciplinas identificadas pelo sistema escolar para fornecer suporte para o implementação de teste rápido de antígeno.

Última hora para tomar uma decisão Com as regiões lideradas pela Campânia de Vincenzo de Luca voando adiante, ainda faltam algumas horas para se recuperar do caos criado pelo continuum de hipóteses. Na segunda-feira foi anunciado que a abertura das escolas seria adiada por 20-30 dias O pico da epidemia está pendente e está previsto para o final de janeiro. READ Development Club Capital adquire participação majoritária no Arthur Group Suponha que o primeiro ministro Mario Tracy Nem o ministro da Educação, Patrizio Bianchi, quer pensar. Mas, em vez disso, é usado por muitas partes. Alessio D’Amato, Conselheiro de Saúde da Região do Lácio, explicou: “Precisamos estar cientes de que essa reabertura acontecerá nas próximas duas semanas no decorrer do desenvolvimento dos eventos de pico. As ferramentas estão com o governo e nós será firme na decisão.