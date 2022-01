Queiroz na Sala | “Vamos usar este sistema para fazer com que os melhores jogadores do mundo tenham um melhor desempenho”

Quiros em Salah: “Vamos usar este sistema para fazer com que os melhores jogadores do mundo tenham o seu melhor” (Quarta-feira, 5 de janeiro de 2022)

Treinador do egito Quiros Ele falou sobre as características da Copa das Nações Africanas Errado

Quiros O treinador egípcio falou antes da Copa das Nações Africanas Errado E o gol da partida. Palavras dela:

Sistema–Errado – «O 4-3-3 é Sistema Usaremos para permitir o melhor Jogador De O mundo A partir de Dar Al O melhor. Se Cristiano Ronaldo me perguntar, com certeza vai ficar bravo. Gol – “No futebol moderno não se trata de um módulo tático, mas da dinâmica e dos movimentos de ataque e defesa. A equipe tem uma base definida.

Leia em calcionews24

Publicidade











Quiros Sala

Assista aos vídeos mais recentes após as atualizações: Quiros Sala