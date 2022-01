Nova Ordem do Governo – Corriere.it

O governo não impõe a vacinação a todos os trabalhadores, mas também a novos tipos de funcionários públicos e privados na mesa da sala de controle. A partir de 10 de janeiro, a terceira dose para maiores de 12 anos

ExtensãoDever de passe verde reforçado Pelo menos Para maiores de 60 E publicidade Algum tipo de trabalhador, Luz verde Terceira dose para maiores de 12 anos, Novas regras para isso Trabalho brilhante: Trata-se de um conjunto de ações que o governo pode realizar hoje, ao final do conflito com os presidentes da região, mas sobretudo depois de chegar a um acordo entre as partes.

Nova ordem para enfrentar a onda de epidemias que ainda não atingiu seu pico Com os novos regulamentos que protegem as espécies consideradas ameaçadas de extinção, as unidades de saúde e, especialmente, os cuidados intensivos evitarão o risco de problemas. Solicitado pelo documento da Conferência das Regiões enviado ontem ao Palazzo Ciki.

A hipótese de impor autorização verde reforçada a todos os trabalhadores está em discussão, mas acabará por levar à seleção dos tipos em que a arbitragem é considerada essencial para evitar novas tensões entre as partes.

Pedidos de chefes de distrito

Em documento divulgado ontem, os governadores pediram ações imediatas. Eles escrevem: “Regiões e províncias autônomas acreditam que a atual epidemia precisa de uma. Reavaliação geral aprofundada de todos os aspectos da gestão da epidemia, Com base nas previsões e simulações de cenários de curto, médio e longo prazo para reavaliar a situação a partir do ponto exato. Para tanto, será necessária uma avaliação científica aprofundada do Comitê de Ciência e Tecnologia E o Istituto Superiore di Sanità, atualmente expressando o desejo de cooperação das regiões. As características da contingência atual afetam muitos aspectos e não têm precedentes em comparação com outras fases da epidemia, sendo necessária uma nova abordagem. Será internado no hospital, Não se limitando a intervenções para medidas de controle de infecção ”.

Super Green Boss já pode ter mais de 50 anos

Impor um passe verde a pessoas com mais de 60 anos é um ponto de partida. Não está excluído que o limite de idade pode eventualmente começar acima de 50 anos.

O conselho dos cientistas visa proteger as pessoas em risco dos maiores efeitos da epidemia. Líderes da região vão nesse sentido, enfatizando que “a avaliação do dever vacinal deve levar em conta a vulnerabilidade de quem está em risco de internação hospitalar e a possível extensão do uso do passe verde reforçado”.

A resposta do governo pode ser seguir precisamente os critérios de faixa etária para uma licença verde reforçada – emitida para aqueles que foram vacinados e resgatados.

Tipos de trabalhadores com dever de passe super verde



A discussão será aberta. Neste momento estamos a pensar nos trabalhadores, excluindo o dever de vacinação para todos os cidadãos.

O passe verde reforçado para funcionários da administração pública e do setor privado mostra alguns “problemas críticos de implementação”, como alguns especialistas jurídicos apontaram.

Então – se não houver consenso entre a maioria – O objetivo é proceder de acordo com as categoriasIsso já aconteceu com o pessoal da saúde e da escola, polícia e estranhos à RSA. Podemos adicionar a eles Treinadores de equipes esportivas e Pessoas que trabalham em academias e clubes, Ter algum pessoal Comunicações com o público, Outros trabalhadores em contato direto com as categorias mais vulneráveis.