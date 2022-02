A ponte de Gênova desabou, exigindo uma investigação sobre Castellucci e outros 58

Segundo os advogados, a Viaduct desabou por falta de manutenção e foi adiada por vários anos: todos sabem que a ponte está doente, mas ninguém fez nada para reduzir custos para garantir maiores dividendos aos acionistas. As acusações, por várias razões, incluem múltiplos homicídios, homicídios no trânsito, catástrofes criminais, agressões à segurança no trânsito, quedas intencionais, remoção deliberada de equipamentos de segurança, falsificação e omissão de atos oficiais.

Advogado: “Morandi é uma bomba-relógio” – Durante o debate de sessenta horas, os magistrados reconstruíram a cadeia de erros e omissões que levaram ao colapso do Viaduto. “Morandi – O advogado disse que era uma bomba-relógio. Você pode perguntar ao Dick mas não sabe quando vai explodir”.

Defesa de Castellucci: “Escolha Preliminar” – Os defensores de seu caso têm trabalhado para tornar a transcrição real desta declaração disponível online.

Os réus são ex-chefes da Aspi & Spey (a empresa que supervisiona a manutenção), gerentes do Ministério da Infraestrutura e supervisor da empresa que não controla o status dos empregos. Na quinta-feira, durante a audiência preliminar, os advogados das partes civis e os gestores civis começarão a falar.