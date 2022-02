Os portugueses começaram a carreira no Auckland Athletics Miners: “Agradeço a Neptune e aos atletas que me criaram” | Mania de beisebol

A Netuno ainda está ampliando o campo de atuação da comunidade ao contratar o mercado português de movimentos de Jesus Lage. Um jogador que é considerado um benefício real desde o início de sua carreira internamente. Abaixo está a mensagem de Netuno 1945 AC:

O Nettuno BC tem o prazer de anunciar a contratação do arremessador espanhol de 1945 Jesus Lage, que ampliará a equipe de campo disponível para o técnico Fabrizio Ludovici e o técnico de arremessadores Malvin Vasquez.

Jesus Lodge nasceu em 1 de dezembro de 1997 em Valência, Venezuela. Ele começou sua carreira muito jovem, assinando seu primeiro contrato com o atleta Oakland aos 16 anos, fazendo sua estreia no verão dominicano de 2015.

Em 2016, ele ganhou o Vermont Lake Monsters Award em Single A. Ele ficou na Temporada A por três temporadas, e em 2018 ganhou 3 HR e 17 RBI, vestindo camisas de Stockton Ports e Floyd Snappers.

Em 2019, ele foi colocado no monte para sua quinta temporada no Miners e foi premiado com o Rookie League com ouro atlético na Arizona League por seu treinamento como arremessador. No entanto, seu crescimento foi reduzido pela epidemia de Kovit-19, e o cancelamento do campeonato em 2020 o obrigou a suspender por toda a temporada.

“Agradeço ao Neptune por ter me escolhido – disse Jesus Lage – estou começando minha carreira na Itália com a assinatura deste novo contrato e quero ser um dos melhores times a vencer.

Você começou sua vida muito jovem:

“Aos 13 anos já estava na Los Pinos Academy – Lage continua – aos 16 assinei meu primeiro contrato com os Atletas.

Infelizmente, com a infecção do governo, isso desacelerou seu crescimento em um certo ponto e o atleta decidiu usar Matt também:

“Infelizmente para os mineiros do governo o campeonato e os jogadores foram muito afetados – diz Jesus Lage – em 2020 fomos obrigados a permanecer imóveis em praticamente todas as temporadas. No ano anterior, em 2019, os atletas haviam me enviado para a Rookie League, que foi uma temporada muito positiva e interessante para mim, onde aprendi a técnica de soprar e estar no tatame. No entanto, na sétima temporada de Minors, infelizmente também sofri da doença do governo e tive que parar”.

Netuno BC 1945 Jesus dá as boas-vindas a Lodge à lista.