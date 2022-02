Ucrânia, OSCE: “Episódios de vários bombardeios no Leste”. Kiev nega ataques a pró-Rússia

A Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) registrou os “incidentes” na madrugada de 17 de fevereiro Muitas explosões Através da linha de contato no leste da Ucrânia ” DefensorCitou a agência de notícias dizendo Reuters. Separatistas pró-Moscou acusaram hoje a Ucrânia de disparar quatro vezes nas últimas 24 horas. Kiev negou as acusações. “Embora nossas posições tenham sido atacadas por armas proibidas, incluindo artilharia de 122 mm, as tropas ucranianas não atiraram em retaliação”, disse à agência de notícias o oficial da Operação Join Force ucraniana. Reuters Press durante uma conversa telefônica.

Enquanto isso o Cnn Exibiu algumas imagens de satélite das áreas de fronteira entre Bielorrússia E Ucrânia: De acordo com uma emissora americana, a construção de novas estradas e pontes sobre o rio está em andamento Rio Prebiot, Que banha os dois países e está localizada a 7 km da fronteira ucraniana. Fontes da televisão americana definiram a ponte como meio de fortalecer as forças militares russas no caso de uma possível invasão na direção. Kiev. A construção da ponte está sendo monitorada pela inteligência ocidental e pelos militares, mas ainda não está claro se as forças russas ou seus aliados bielorrussos a estão construindo. A Guarda Nacional Ucraniana pediu aos cidadãos que mantenham os nervos com uma mensagem no Twitter dizendo “Mantenha a calma e confie na Guarda Nacional”. Enquanto isso, os militares russos dizem que dez contingentes militares carregando “cargas grandes, pesadas e perigosas” deixaram a Crimeia. A agência de notícias russa Interfox informou que o comboio completou as sessões de treinamento.

Ministro das Relações Exteriores nas últimas horas Luís de MaioEle estava envolvido em conversas bilaterais com seu enviado russo em Moscou Sergei LavrovEste último foi reforçado pelo “desejo de resolver a crise seguindo o caminho diplomático”, foi informado pelo “ministro Kuleba em Kiev na terça-feira”. Ele acrescentou: “Em suma, trabalhar juntos para uma solução diplomática é evitar todos os tipos de obstáculos”. Na última edição, Lavrov observou que “sanções não podem ser impostas se pelo menos um país for contra. Não acho que a Itália esteja interessada em incitar a tensão”. Acordos de Minsk, Para aspectos de segurança e em cláusulas políticas. “Queremos apoiar as negociações em curso tanto no formato da Normandia, no formato OTAN-Rússia e no formato EUA-Rússia”, acrescentou.

Para gerenciamento பிடன்O anúncio da Rússia sobre Retirada das tropas da Ucrânia No entanto, isso é incorreto: um funcionário, respondendo a perguntas de repórteres ontem, disse que não havia sinais de retirada de Moscou, apesar do governo russo dizer que retiraria tropas da fronteira ucraniana. Ele acrescentou que a Rússia aumentou recentemente sua presença na fronteira ucraniana 7.000 Jogadoras.

No geral, estima-se que seja ainda maior 150.000 Jogadoras Os russos estavam posicionados no norte, leste e sul da Ucrânia: “Continuamos a receber indicações de que a Rússia a qualquer momento encontrará um falso pretexto para justificar uma invasão. Qualquer sinal que temos agora é que eles apenas concordam abertamente em falar e reclamar sobre a expansão, na verdade eles estão se mobilizando pessoalmente para a guerra. No entanto, oficiais militares russos anunciaram que novas unidades do Distrito Militar Ocidental estão deixando uma área próxima à fronteira com a Ucrânia e, embora não tenham especificado seu alvo, viajarão cerca de mil quilômetros.

De acordo com autoridades russas, 20 navios de guerra deixaram o porto de Makassala e começaram a manobrar. Mar Cáspio: “A tripulação de Caspian Plotilla deve realizar missões de treinamento de combate direcionadas em condições ambientais adversas e agir em vários sinais provenientes de um posto de comando naval”.