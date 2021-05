Possível em Santo Isidoro, Distrito de Nice! (Foto) – Montecarlonews.it

O கபோயிரா Artes marciais brasileiras combinando ginástica, dança e música. Em uma atmosfera moderada, a Sociedade Perimbavo e o professor Maestrondo Bipoka animam as aulas de capoeira sênior adaptando os movimentos às habilidades um do outro.

Isso é o que acontece no lado do bairro Santo Isidoro uma Impressionante Todas as sextas-feiras, um pequeno número de pessoas agora se empenha em cumprir as regras da luta contra a enseada.

A iniciativa vem com um plano dos Alpes Marítimos. “Fico feliz por estar melhor“. Fotos de Patricia Gallo e Danilo Radelli.

O கபோயிரா Isto ‘Artes marciais brasileiras, Caracterizado por elementos óbvios, como harmonia de música e movimentos (muitas vezes uma dança mal compreendida por esse motivo).

Basicamente, este é um resumo Wrestling, acrobacia, canção e música Emprestados desde o período da escravidão em toda a colônia portuguesa: escravos africanos, que se destinavam às plantações, treinavam na luta com táticas de ataque e defesa, chutando, segurando, enganando, cobrindo a luta com elementos de dança, para não virar os colonialistas em suspeitos.

Nasceu e se espalhou inicialmente Bahiya.

História

A história da Capoeira é muito complexa e difícil de apontar, afinal, pela falta de documentos escritos sobre o assunto e sua posterior destruição. Escravidão no brasil; Sabemos com certeza que se originou de uma mistura de rituais de luta e dança de algumas das ex-colônias de Portugal, tribos africanas, que em grande parte foram capturadas e escravizadas para deportação ao Brasil.

22 de abril de 1500 Ponto Pedro Alvarez Cabral Terras no Brasil e com ele, história Colonialismo portugues. Os colonialistas estão começando a se aproximar dos africanos para resolver o problema do trabalho escravo (eles são fisicamente mais fortes que os índios, sendo destruídos por doenças trazidas pelos imigrantes).

O Escravos foram explorados nas plantações (Cana, fumo, café, etc.) por várias horas ao dia, depois para as sensalas (quim = sem, ala = lado da parede), grandes e miseráveis ​​abrigos subterrâneos, sem separar o escuro e as paredes, morando muito Más condições. Durante a intervenção holandesa nas colônias portuguesas no Brasil (1624-1654), os escravos aproveitaram o conflito para fugir.

Alguns se organizaram em comunidades independentes, chamadas Guilombos nas aldeias. Este período foi certamente um catalisador para o crescimento கபோயிரா. Palmares, uma dessas aldeias, provavelmente localizada no estado nordestino de Alagovas, surgiu como símbolo da luta contra a execução de escravos. Fundada em 1610, a primeira Palmeras sobreviveu mais de oitenta anos à pressão portuguesa; Foi destruído em 1695 após 5 anos de cerco e 9.000 soldados servindo.

Os primeiros documentos de que falam Capoeira data de 1624, Estes são os diários dos líderes de viagens responsáveis ​​por capturar e trazer de volta escravos negros que tentaram fugir. Esses documentos apontam para uma forma estranha de luta, “usando pontapés e cabeças como verdadeiros animais inadequados”.

É um mito generalizado Capoeira é uma forma de treinar escravos Lute disfarçado, lute com dançarinos, aos olhos dos carcereiros. Isso só pode ser verdade para a fase mais primitiva de seu desenvolvimento, porque de fato a prática da Capoeira foi banida da escravidão a partir de 1814, com outros tipos de expressões culturais, principalmente para evitar seu acúmulo, embora algumas fontes digam que as artes marciais continuam a evoluir. em vista do fato de que ainda sobrevive até hoje.

1888 foi o ano da libertação da escravidão, mas não havia maneira fácil para os escravos libertados se integrarem ao tecido socioeconômico. Principalmente nas grandes cidades, muitos deles voltam ao crime para sobreviver, muitas vezes buscando a Capoeira em confrontos com outros criminosos ou com a polícia. A capoeira logo foi associada ao crime de rua, que foi proibido nacionalmente em 1892. Capoeira era secreta .

A política nacionalista do presidente / ditador Catalio Vargas nos anos 1930 proporcionou ao Maestro Pimba a oportunidade de reconquistar a reputação negativa da Capoeira através do estilo de “guerra regional da Bahia” em busca de um jogo para promovê-la como esporte nacional. Projetado. Em 1932 foi autorizado a abrir a primeira academia, na qual também impôs regras morais para limpar a imagem pública da má imagem da Capoeira. Após a atuação pública do Maestro Pimba e seus alunos, o jogo finalmente teve sua recuperação e sua lenta ascensão começou.

Em 1974 o Capoeira é reconhecida como o esporte nacional brasileiro.

Capoeira Roda é proclamada em 26 de novembro de 2014 A Tradição Abstrata da Humanidade pela UNESCO.