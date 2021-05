“O meu irmão foi morto por Batisti e Mémio sem motivo”

2 de abril de 1979 às 14h, Agente Dicos Andrea Campagna Ele foi morto em um ataque combinado de terroristas com cinco tiros de um revólver Magnum .357 Giuseppe Memo e Cicero Batisti. No bairro de Barona, em Milão, via Modica, em frente à casa de sua namorada, quando ele tentou alcançar seu carro, o policial caiu sem vida. EU ‘Ataque Mais tarde, ele foi repreendido com uma coruja pelo proletariado armado (PAC) pelo comunismo, incluindo Kampakna. “ A tortura do proletariado “Um dos motivos – segundo os assassinos – teria sido a execução brutal. Na verdade, as investigações mais tarde confirmaram que o agente era o responsável pela prisão dos assassinos de Pierre Luigi Torrejiani, joalheiro morto por três membros em Milão.

Em 1985, Claudio Lavasa, Paola Philippi, Luigi Bergmin, Gabriel Grimaldi e Cicero Batisti foram condenados à prisão perpétua e 5 arguidos foram condenados a trinta anos de prisão. Acusações contra Terroristas Eles confirmaram nos anúncios de dois arrependidos, Pietro Mutti e Sant மற்றும் Fadon, que haviam confirmado as responsabilidades das pessoas envolvidas na investigação das atividades terroristas do bando em Milão. Em particular, Pietro Mutti acusou Cesare Batisti de dirigir o assassinato. “Meu irmão foi morto por Cícero Batisti sem motivo. Agora, ele e outros que vivem do outro lado dos Alpes estão pedindo ‘para colocar uma pedra nisso’. Mas não são crimes ilegais. Meu irmão está em um caixão há 42 anos, ele teria querido viver, “ilGiornale.it Marricio Campagna, irmão de Andrea Campagna e presidenteAssociação Italiana de Vítimas de Terrorismo (AIVITER) Milão.

Senhor. Kampagna, o que você lembra daquele dia?

“Eu me lembro de tudo. Já se passaram três dias desde meu aniversário de 18 anos. Como todos os dias, eu estava esperando meu irmão de 24 anos assistir TV juntos. Mas na tarde de 19 de abril ele não voltou para casa para jantar. Naquela época, no final do turno, na casa da namorada Cecília. Sabemos que ele foi morto. É um golpe terrível. ”

Por que seu irmão estava à vista de terroristas?

“Tudo começou com o assassinato de Torrejiani. Meu irmão foi preso junto com outros agentes de Dicos responsáveis ​​pela morte do joalheiro. Infelizmente, as câmeras de notícias moldaram seu rosto por alguns segundos enquanto ele carregava o navio.

Na acusação de assassinato da Matilha, seu irmão é descrito como um “torturador proletário”. Por quê?

“Meu irmão era um bom homem, um menino que assistia ao sermão, tinha um bom relacionamento com todos em Barona. Ele foi definido como um ‘torturador proletário’ porque alguns dos presos voltaram soltos e depois aparentemente torturados, nada é verdade , mas meu irmão liderou, e depois de alguns meses, esses ‘homens bons’ resolveram se vingar: mataram-no sem motivo ”.

Como você e sua família reagiram à notícia de que seu irmão havia sido morto pelo proletariado armado para o comunismo?

“Minha mãe era inacreditável. Ela esteve lá pelo resto de sua vida até morrer. Por 32 anos de sua vida, ela chorou todos os dias.”

O que você achou de Cicero Batisti?

“Nós sabemos o que ele fez. Ele levou todos a passear, o sistema de justiça e as famílias das vítimas, alegando que era um estranho em todas as histórias de que era acusado. Na verdade, ele até acreditava que só foi perseguido politicamente fazer uma confissão após 20 anos de inatividade. Ele matou o irmão e o fez sem motivo. Ele é um terrorista na medida em que diz que se voltou para mim, o termo ‘ex-terrorista’ não tem significado e, então, se ele mudou ou não, não é sobre mim ou os parentes das vítimas. Eu sei que ele está em um caixão há anos e provavelmente vai querer viver. “

Muitos desses terroristas naqueles anos nunca pagaram suas contas de forma justa e foram deportados para o exterior. O que você acha?

“Eu acho um absurdo. Venha e pergunte sobre a vida dos sofrimentos que eles cometeram no exterior e ‘coloque uma pedra nisso’ porque esses crimes não são legalmente proibidos. Você não pode manter o passado para trás por muitos anos. Para as famílias das vítimas, a dor é sempre igual ao primeiro dia. Vai ficar claro ”.

Andrea Kampagna teria sido morto pelo proletariado armado para o comunismo

Você já conheceu os assassinos do irmão dele?

“Eu os vi quando compareci ao julgamento. Foi horrível.”

Você é o presidente da Associação Italiana de Vítimas do Terrorismo. Quantas pessoas você conhece que gostaram de drama como você?

“Muitos. Até à data, a associação tem cerca de 500 membros. As vítimas do terrorismo durante muitos anos estão agora caladas. Talvez seja a hora de dar voz e memória a quem viveu esta tragédia. Nos próximos meses, continuaremos a envidar esforços para que não possamos e não esqueçamos o que aconteceu. “

Ele algum dia perdoará Batisti e outros?

“Na minha opinião, o perdão só pode ser entre a vítima e o carrasco. Gostaria de acreditar que depois da morte meu irmão e Pattiste se enfrentarão quando chegar a sua hora. No ‘mundo dos vivos’ há justiça, não vingança” .