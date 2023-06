“Isso não pode ser verdade, eu levei Stella para o jardim de infância”

“Eu tinha certeza de levar Stella ao jardim de infância como todas as manhãs, e encontrei minha esposa às 11 horas para combinar entre nós que eu a levaria também, pensei.” Sandro, 45 anos, carabineiro, é um pai que deixou na quarta-feira a filha Stella, de 11 meses, dentro de um carro estacionado em frente a um prédio a poucos passos de seu local de trabalho, o quartel-general do Exército. Funcionários da Cecchignola. Sete horas de agonia para a menina amarrada a um assento em um compartimento de passageiros escaldante, até que ela morreu. O homem falava com investigadores que o interrogaram novamente na manhã de ontem, depois que o menor foi relatado como abandonado, destruído. Um ato de morte absurdo, trágico e aparentemente justo. Seu celular foi apreendido por EUR e colegas da unidade investigativa que investiga o caso, assim como seu Renault Megane. O carrinho de criança passará por uma avaliação para verificar se possui dispositivo de acionamento automático em caso de abandono de criança. Nenhum alarme real. Uma autópsia será realizada hoje na Policlínica Tor Vergada.

a dor

Enquanto isso, em Serafico, onde o homem de 45 anos e sua esposa, 40, uma professora de creche, moram há anos, amigos e familiares estão chocados. “Estamos todos quebrados. Sandro e sua esposa estão em agonia, nenhum pai pode se preparar para tamanha tragédia”, dizem eles. Ontem o apartamento do casal só tinha espaço para a dor e uma tentativa desesperada de encontrar consolo. “Eu não podia acreditar – disse uma vizinha da Finlândia – a mãe explodiu de alegria, a menininha estava tão linda e feliz. A esposa e o marido penduraram um laço rosa na porta de seu nascimento e foi uma festa para todos . Vi o Sandro crescer nesse condomínio. Pessoas muito legais.”

“Sandro não conseguia descansar por causa do que aconteceu. A menina era amada, muito amada”, explica um amigo da família. «Graças à companheira – acrescenta – começou uma nova vida. Ninguém acredita no que aconteceu porque ele sempre foi muito cuidadoso». Pai de mais dois filhos já nascidos de uma relação anterior, um dos quais vive com ele, o chegou a menina depois de um casamento civil celebrado com a mãe de Stella em 2021. Uma cerimônia encantadora, celebrada em muito verde e cercada de rosas e entes queridos de todos os tempos. Finalmente, até para Carabinieri – “que teve uma infância marcada pela dor de perder mãe”, como ainda explica um amigo da família – uma nova página se abriu como um conto de fadas.

flores brancas

O drama de quarta-feira, no entanto. pesadelo Quando os socorristas tiraram o corpo da filha do carro no estacionamento em frente ao jardim de infância, eles perguntaram: “O que você fez?” A mulher gritou com o marido. Ontem a menina não estava na escola com seus alunos. O último dia festivo da escola primária vizinha foi congelado pelas notícias. “Todos nos lembramos – diz uma mãe – como a professora ficou feliz quando engravidou. Ele amava tanto essa menina aos quarenta anos que pensou que talvez ela não pudesse ter mais filhos. Mas a proteção é muito melhor .” “Ele viveu para sua filhinha”, disseram seus colegas de coração partido.

Seus amigos nunca a deixaram sozinha por um minuto e a receberam em sua casa na quarta-feira e à noite. Então amigos e colegas de Sandro. Teme-se uma mudança radical.

Na noite de quarta-feira, a paróquia de San Virgilio recebeu um telefonema.

“A amiga da mãe ligou – conta uma paroquiana – desesperada, assim que for dada a homologação judicial, será realizado o enterro. 9 meses após o batismo. Foi no dia 23 de setembro. . Agora devemos orar por esses pais, você não pode julgar. ” Às portas do jardim de infância via Dee Fusilieri em Cecchinola, ontem muitas pessoas deixaram flores e bilhetes em memória da pequena Stella: “Você sempre será nosso anjo”, lemos.

Leia o artigo completo

No Messenger