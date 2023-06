Mercado de transferências da Lazio, não apenas Gedson Fernandes: encontro entre Sarri e Lotito

Terminou em segundo lugar na Serie A na temporada passada Aos poucos ele está fazendo a Lazio pensar no mercado de transferências: A Biancoceleste pode receber o meio-campista sérvio Sergej Milinkovic-Savic durante a sessão do próximo verão, então corra a tempo de evitar decepções e uma vaga deixada vaga. Devido a esta Sari e o presidente Claudio Lotito realizaram uma reunião Na quinta-feira, 8 de junho, planejando o futuro.

A notícia é divulgada no site oficial do jornalista Alfredo Pedulla, que explica como A Lazio fez do português Ketson Fernandez o seu principal alvo: Nascido em 98 e médio português no Besiktas, este perfil Isso marcaria o início da próxima janela de transferência para Sarri. com Liga dos Campeões Um campeonato para jogar e reafirmar, Lodito vai ter que tirar mais fotos: Vários nomes na lista de treinadores da Lazio.

Claramente o único Ketzen Fernandez não pode ser a única chance da Lazio: Esperando saber o futuro de Milinkovic-Savic, solicitado pela Juventus com certa insistência e estudado pessoalmente por Simone Inzaghi sobre seu futuro na Inter, lemos, Mercado de transferências de Lodito pode focar em mais um peão de fundamental importância para Sarri. Quem emergiu do encontro entre os dois foi Piotr Zielinski.

O perfil técnico do polonês vai agradar muito ao técnico da Lazio, que já o treinou durante sua passagem pelo Napoli: Lotito pode testar as águas em breve Enquanto isso, com Aurelio De Laurentiis, Bedulla confirma como Lucas Torreira a pediu em casamento recentemente. Lácio E Pologa – o protagonista do passeio de cadete Frosinone – é constantemente monitorado.

Maurizio Sarri, Lazio @livephotosport

Voltando ao interesse de Milinkovic-Savic e da Juventus, Isso permitirá que a Lazio obtenha um desconto Quanto à manutenção do plantel de Luca Pellegrini: Sarri quer recomeçar com ele na próxima temporadaMas o velha Senhora E o clube de Lodito impôs uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros. Estes serão altos para os cofres da Lazio, aguardando desenvolvimentos: Os principais alvos de Sarri no momento são Zielinski e Pellegrini.