Isso altera a resolução da banda verde

A proibição de 156.000 veículos a gasóleo Euro4 nos 21 quilómetros quadrados da capital foi adiada por dois anos. Cerca de sessenta acessos à área garantidos para proprietários de veículos antigos e isenções para algumas categorias econômicas como cinegrafistas e batedores. Esta manhã, o governador Francesco Rocca e o prefeito Roberto Gualtieri começarão a discutir as mudanças na futura orquestra. ZTL Verde, aberto nos dias de semana das 7h30 às 10h30 e das 16h30 às 20h30. De fato, o presidente e prefeito de Lazio Roma Eles estão planejando uma reunião a portas fechadas para discutir o futuro da Fiera di Roma. Mas de um lado da reunião eles também falarão sobre as novas regras de trânsito, o que gera muita tensão entre os motoristas. Ao mesmo tempo, estão em andamento negociações entre a região e o Ministério do Meio Ambiente para flexibilizar as regras em vigor para aliviar os inconvenientes para os romenos.

Ztl Roma, novas hipóteses: carros altamente poluentes e caixa preta (com limite de km) 60 entradas em um ano

mudanças

Conforme referido, o capital estabeleceu as primeiras alterações no futuro projeto Ztl Green Band, face à versão aprovada em novembro de 2022. A maioria municipal também pressiona pela revisão do perímetro de 21 quilômetros, já que não será o último, que começa em Labaro, no norte, passa por distritos como Corviale e Colle Aneen e chega a Vigna Murata. A maior mudança é o adiamento da proibição de veículos a diesel Euro4 na prática por dois anos. Voltaremos a falar sobre isso em novembro de 2025, já um ano antes, em novembro de 2024, esse tipo de chamado Ztl Vam não estará acessível, brevemente delineado pelas paredes aurelianas. Com a entrada em funcionamento das câmaras de vigilância das portas – utilizadas para aplicação de coimas – entrarão efetivamente em vigor os já antecipados limites de 334 mil viaturas entre Euro0-2 a gasolina e Euro0-3 a gasóleo. O que os donos desses carros farão? Eles também podem, com pequenas exceções, vagar por áreas restritas. A autarquia tem oferecido dois métodos: o primeiro tem 60 acessos gratuitos entre novembro de 2023 e novembro de 2024, que serão deduzidos por câmaras em cada passagem, e diminuirá para 30 nos próximos doze meses e para cinco em 2025. Ou apelar para a caixa preta conhecida como Move-In, que já é usada na Lombardia. Todos os anos, e até 2025, ao carregar esta discrepância, os proprietários de carros e motos a gasolina Euro0 podem percorrer 600 quilómetros em Ztl, que sobe para 800 para a gasolina Euro1 e 2.500 para a gasolina Euro2. Bônus Euro0 diesel 600 quilômetros, Euro1 diesel 800, Euro2 diesel 2 mil e Euro3 diesel 4 mil. O Move-in pode ser instalado a partir de janeiro de 2024 nas oficinas credenciadas após o pagamento de uma taxa de ativação e o download de um aplicativo que calcula os quilômetros já utilizados. Assim que o limite for ultrapassado, a penalidade entra em vigor. Trinta acessos a veículos matriculados há mais de 30 anos a partir de 2025, enquanto rebatedores e operadores de cinema, sempre em movimento, circularão com mais liberdade no cinturão verde. Por outro lado, os veículos a GPL e metano como todos os autocarros, ambulâncias e unidades médicas estão isentos das novas regras. A partir do final de 2025, mesmo o diesel Euro5 e a gasolina Euro3 não terão acesso ao Ztl Vam. A maioria decidiu acabar com a proibição de estacionamento entre as 7h30 e as 10h30 e entre as 16h30 e as 20h30 para veículos antigos.

Até agora, as mudanças que Rocca e Gualtieri já começam a falar são a abertura da sala de controle entre a região e o município em uma semana. Neste fórum, Cristoforo Colombo avaliará as mudanças feitas pela capital para entender se elas atendem aos objetivos de redução de emissões já previstos no plano regional votado pelo anterior Conselho Regional de Zingaretti. Mas o plano ainda pode mudar: os últimos estudos da agência ambiental Arpa estão esperando para entender o verdadeiro nível de poluição na área de Roma e, acima de tudo, a região e o Ministério do Meio Ambiente já são informais. Medidas adicionais para limitar o impacto no tráfego foram discutidas. Isso significa que Roma pode mudar os limites se melhorar a eficiência de seus sistemas de aquecimento ou colocar mais ônibus ecológicos nas ruas. Deste ponto de vista, uma disposição incomum para o Jubileu comprar hidrogênio ou carros elétricos não pode ser descartada.