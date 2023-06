Uma noite maravilhosa em Paris onde aconteceu a quarta etapa da Diamond League 2023. Chegaram à capital francesa Dois recordes mundiais, Primeiros e melhores programas sazonais do mundo. A Itália fecha com Marcel Jacobs, desqualificação 4×100 e corridas ruins de Elena Vallortigara, Daisy Osaku, Roberta Bruni.

Resultados da Diamond League em Paris

3000 Hedges (MEN) – Lamecha Kirma assina um novo recorde mundial: 7:52.11 para etíope. Clique aqui para o relatório da corrida.

5000m (Mulheres) – Faith Gibikon assina um novo recorde mundial: 14:05.20 para Kenyar. Clique aqui para o relatório da corrida.

100 metros (masculinos) – Marcel Jacobs recomeça em 10.21 Vento soprando a 0,9 m/s. O americano Noah Lyles venceu em 9s97. Clique aqui para o relatório da corrida.

4×100 (Masculinos) – Itália desclassificada Devido à longa segunda mudança entre Marco Ricci e Fausto Desalu. Filippo Tortu e seus companheiros terminaram em segundo lugar com 38,33 pontos. Clique aqui para o relatório da corrida.

110 Hurdles – Seasonal World Championship cai nas mãos do americano Grant HollowayEm 2023, ele se tornou o primeiro homem a submergir em menos de 13 segundos. O americano marcou 12s98 numa brisa de 0,5 m/s, superando o francês Juste Quave-Mathe (13s09) e o compatriota Jamal Britt (13s14).

800 metros (homens) – Uma corrida muito acirrada decidida em um sprint espetacular com seis dentro de 29 centavos. Quênia vence Emmanuel Wanyoni com a melhor performance mundial sazonal (1min43s27) à frente do canadense Marco Arob (1min43s30) e do argelino Slimane Moula (1min43s38).

800 metros (feminino) – A britânica Keeley Hodgkinson fez uma corrida solo para registrar o melhor desempenho mundial da temporada.. A melhor marca de 1m55s77 (recorde nacional) deixou o americano Ajay Wilson (1m58s16) e o jamaicano Natoya Kaul (1m58s23).

200 metros (feminino) – Uma atuação soberba da americana Gabrielle Thomas, apesar de lançar 0,4m/s, a colocou com uma multa de 22,05 à frente da compatriota Abby Steiner (22,34) e da marfinense Marie-Josie Tha Lou (22,34).

400 metros (feminino) – Sydney McLaughlinO recordista mundial dos 400m com barreiras teve uma largada louca, mas depois fechou a reta final para ultrapassar o dominicano em segundo lugar (49,71). MARILIDY POLYNO (49.12)

Salto em Altura (Feminino) – Nicola Olislagers venceu com um salto de 2,00m Na terceira tentativa, então em 2,03, todas as três tentativas falharam (ele tentou melhorar sua posição pessoal em uma polegada). A australiana venceu a americana Vashti Cunningham (primeira 1,97) e a sérvia Angelina (terceira 1,97). Elena Vallortigara está cada vez mais em apuros: O bronze mundial primeiro limpou 1,79, depois cometeu duas faltas em 1,83 e falhou em uma tentativa de terminar em décimo em 1,87.

Salto em Distância (Homens) – Grego Miltiadis Dentoglo confirma a previsão Ele venceu a noite com 8,13m. Ele venceu por pouco o campeão olímpico Simon Ihamer da Suíça (8,11) e Srinshankar da Índia (8,09).

Salto com Vara (Feminino) – Nina Kennedy da Austrália 4,77m Ela venceu na primeira tentativa à frente da francesa Margot Chevrier e da americana Katie Moon (segundo tempo 4,71). Roberta Bruni é a décima 4,46 para a terceira e 4,61 para as três tentativas.

400 Barreiras (Homens) – O americano CJ Allen marcou 47,92 à frente do francês Wilfried Happeau (48,26) e do compatriota Trevor Bassitt (48,28).

Javelin (Mulheres) – A promessa da japonesa Haruka Kitaguchi de 65,09 metros, que supera a australiana Kelsey-Lee Barber (62,54) e a cubana Yulenmis Aguilar (60,61).

Lançamento do Disco (Mulheres) – A campeã americana Valerie Allman, que mandou no aparelho 69,04m, superou o ícone croata Sandra Perkovic (65,18) e a alemã Kristin Budens (62,87). Daisy Osaku não foi além do sétimo Em 59,14.

Arremesso de Peso (Feminino) – O português Auriol Dongmo venceu com 19,72m, batendo o americano Chase Ealy (19,43 para o campeão mundial) e a compatriota Maggie Ewen (recordista mundial sazonal de 19,26).

