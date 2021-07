A crítica de Mourinho preocupa os fãs da Roma

Era Jose mourinho uma Roma Tudo começou há algumas horas e a emoção é clara em toda a capital apoiando a equipe de Kilorosi. O treinador português já desembarcou na cidade e está ansioso para iniciar a sua primeira retirada no banco do Capitólio: Algo especial Kialorosi foi saudado com entusiasmo pelo pessoal do Siampino e do Tricoria Sports Center, onde cumprimentou os fãs da varanda e mostrou-lhes lenços. Mejika Tornando o meio ambiente ainda mais. Na primeira entrevista Mou Ele imediatamente mandou um recado para a empresa do ponto de vista do mercado, focando no desejo de ter uma equipe agora competitiva.

A visita de Lucidanian à capital deslocou a todos e criou uma grande polêmica entre os torcedores de Kilorocci e todo o cenário do futebol italiano, com Mourinho dizendo que é muito divisivo e fala muito sobre si mesmo. No entanto, nem todos acreditam que sua experiência possa ser positiva e que ele fala assim. Sven-Koran Erickson. Ex-técnico da Lazio, Roma e Samptoria, em entrevista Executar estatísticas Comentando sobre a contratação de Special One pela família do Pride para liderar a equipe da Capitol: “Foi para mim uma surpresa que não esperava que ele fosse para Roma. No entanto, Mourinho costuma ter um bom desempenho na primeira e na segunda temporadas. Onde quer que ele vá, depois disso, às vezes começam a surgir problemas. Não sei por quê ou não. Estou ansioso para ir mais fundo. Sim, mas essa é a regra: primeiro ano, melhor, próximo ano, bom, terceiro ano, problemas. É claro que Mourinho não pode ser questionado como treinador. ”

O treinador sueco reconheceu o estatuto e a profundidade do treinador português e revelou a sua relação quando era treinador da Inglaterra e quando Mourinho era treinador do Chelsea: “Ele é um grande treinador, eu o conheço pessoalmente, conheci quando treinava a Inglaterra. Foi muito fácil trabalhar com ele porque ele estava no Chelsea. E ele está sempre disponível para a Inglaterra, a seleção nacional e ele é perfeito, ele nunca reclamou que peguei seus jogadores. “