Watford-Manchester City 1-3: Brace de Silva condena Ranieri

O Manchester City de Cardiola rejeitou o treinamento de Watford e os meninos de Ranieri marcaram três pontos pesados. A partida, que abre com um cabeceamento de Sterling aos 4, foi seguida pelo 0-2 de Bernardo Silva, de uma posição impossível, aos 31. Os portugueses dispararam com a mão esquerda na cinemateca, mandando um 0-3 para o cruzamento aos 65 minutos e voltando na segunda parte. Na final, aos 74 minutos, sai um gol valioso da bandeira do Watford, assinada por Hernandez.

Com esta decisão, o City aproveitou a derrota do Chelsea para o West Ham para assumir a liderança da Premier League. Os homens de Cardiola têm agora um ponto a mais que o Liverpool e dois a mais que os Blues.

Raheem Sterling – Manchester City Imagens Getty da foto do crédito

Mesa

Watford: பச்மேன்; Rosa (Dal 73 ‘Ngakia), Troost-ekong, Lusa (Dal 45’ Kucho), Rei, Cleverley (Dal 45 ‘Kuca), João Pedro, Catcord, Sissoko, Feminia, Tênis.

Cidade de manchester: Ederson, Walker, Diaz, Laborde, Gonzalo, Rodrigo, Gundogan (dal 70 ‘de Bruyne), Bernardo, Sterling, Foten (dal 78’ Gabriel Jesus), Grilish (dal 70 ‘mahras)

Alvo – Sterling (M), Bernardo Silva (M), Bernardo Silva (M), Hernandez (W)

Ajuda – Ligue-me)

Notas: Avisos – Rei (W), Rosa (W), Cathcord (W)

Expulso – ninguém está aqui

Jogo em momentos chave

4 ‘Pronto! Supido Sterling! Fóton da esquerda em um cruzamento preciso, sem qualquer interrupção, foi o cabeceamento fácil do inglês que permaneceu na teia do centro da área. Eles marcaram 99 para ele na Premier League.

31 ‘Pronto! 0-2! Bernardo Silva! Chamada de Greelish pelos portugueses, é a maravilha do Pacman no centro da região. Silva pegou a bola rapidamente, escorregou para a direita e colocou o austríaco em uma posição impossível com a mão esquerda.

58 ‘Palo de Foten! A abertura para a esquerda do Kundokan é a forte aceleração do inglês que salta o Troost-ekong e chuta para cruzar para a direita, lascando o primeiro poste.

Jack Graylish, Bernardo Silva Imagens Getty da foto do crédito

65 ‘Pronto! 0-3! Mais Bernardo Silva! A abertura do fóton à esquerda, a curva acentuada do português, é centralizada e se movimenta com a mão esquerda com menos de sete anos em um ângulo estreito. Jogo, pacote e ajuste.

69 ‘Cruz de Graylish! Ritmo central do inglês entrando na área pela direita e chutando no alvo. O final foi revertido por um carrinho de cartas que colidiu na trave.

74 ‘GOOOL! 1-3! Hernandez! O colombiano pega na direita, chuta em direção ao gol e acerta a trave. No balcão, enquanto Ederson está imóvel, ele sempre será rápido em reestabilizar a teia com uma tela em branco.

Ao melhor

Rahim Sterling – Atingiu 99 gols na Premier League em apenas 26 anos. A morte no centro do espaço, suas inserções e imóveis quando centrado no acelerador da esquerda. Quando é dia, é realmente indescritível.

Pior

Danny Rose – Bernardo Silva tira sarro dele durante toda a partida, pula e tira sarro dele em cada ação. Constantemente atrasado e sempre mal posicionado, ele é punido por cada erro. Fracasso.

Momento social

Cardiola: “Bola de ouro injusta com o Messi? Todos merecem, ele é muito bom”

