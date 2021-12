Notícias e o caso da Covid hoje, 4 de dezembro. Live

Gelo: 51% dos casos diagnosticados em idade escolar estão entre 6 e 11 anos

Na última semana, confirmou-se a tendência observada nos sete dias anteriores. Verificou-se ser de 3 a 5 anos e de 3 anos, respetivamente. Esta é a distribuição percentual dos casos na população de 0-19 anos, especialmente na Período de 15 a 28 de novembro, quando ocorreram 40.529 casos novos nesta população, conforme relatório ampliado do Instituto de Saúde (Iss), que coordena o acompanhamento semanal do Governo Notificado, dos quais 161 foram internados e 0 foram internados em cuidados intensivos (admissões hospitalares relatadas, admissões em cuidados intensivos e nenhuma morte foi encontrada. 15 de novembro). Há um grande aumento na incidência de crianças de 6-11 anos, começando na segunda semana de outubro, em comparação com outros alunos na população em idade escolar, em comparação com um aumento no passado. Duas semanas. Também há aumento da taxa de hospitalização entre parênteses