Série A – Manet, Camp Now e “Zero Titoli”: Mourinho-Inter, Time to Combine

Estádio Santiago Bernabeu, 22 de maio de 2010. Quarenta e cinco anos após sua última vitória na Champions League, eles estão de volta à superfície depois de vencer o Bayern de Munique, do Inter Diego Milito, por 2 a 0. Aquela noite foi cheia de emoções por enquanto. O presidente Massimo Morati está desfrutando de seu primeiro grande troféu de orelha depois de anos de sonhos. O mesmo sentimento para o capitão histórico Javier Sonnetti. As celebrações continuam logicamente em frente a Madrid. José Mourinho, o mestre artesão desta emocionante temporada, que culminou no histórico “Hatrick” (Série A – Copa Itália – C1) do futebol italiano, ao mesmo tempo vive com emoções mistas. Sim, ele escreveu a página imortal sobre um clube onde o amor era mútuo à primeira vista. Mas ele se prepara para deixá-lo dois anos depois de vir para o Real.

Em uma noite clara em Madrid, o Special One se prepara para deixar o Bernabeu depois de terminar em segundo lugar em suas vidas. Não com seus soldados, mas no carro pessoal. Quando chega a hora de finalmente se despedir de todos, Mo sobe e desce do porão do celeiro madrilenho. Mas depois de alguns segundos, ele corre para o ônibus azul e branco da pessoa em cujo time ele ainda está. Então, apenas o vizinho do lado está encostado na parede do corredor. Ele é Marco Madrasi. Mourinho olha para ele e vai em sua direção. Os dois se abraçaram por vinte segundos. Um abraço é tão forte quanto o vínculo que os conecta. Aí o português vai embora, ele tem uma cara triste e lágrimas nos olhos. A sua história com o Inter termina com uma excelente noite. Quebrando o coração.

Chamei meu filho Jose

Muitos anos se passaram desde então. Mas o Inter não se esqueceu de Mourinho. Mourinho nunca se esqueceu do Inter. Às vezes, eles pensavam em se ver novamente. Mas nada funciona. Pela primeira vez, seus caminhos passam novamente em uma competição oficial. Neste sábado, o Lombard Club vai realmente deslocar-se ao AS Roma Park, que tem recebido treinos especiais desde esta época. Este é um momento especial para ele, pois não quis falar na entrevista coletiva na sexta-feira. A análise da recente derrota para o Bologna (1-0) está repleta de muitos erros de arbitragem, disse ele, em vez de analisar as possíveis questões de sua ex-equipe. Todo mundo conhece a ligação única que conecta “Mo”, Inter e TIFFUSI. Um dos mais famosos é o compilador italiano Amadeus que o identifica na história.

“Depois de embarcar em um vôo de Lisboa para Mourinho, decidi ligar para o meu filho José, Contar Gazette Dello Sport Esta semana. Ele tem contrato com o Inter. Eu imediatamente senti seu carisma e sua personalidade. Foi maravilhoso. Minha esposa estava grávida e eu disse a ela: “Se fosse menino seria o José”. Eventualmente, eu desisti (risos). Ele deixou muitas coisas para o Inter. Sua paixão e paixão … o relacionamento que vai e vai continuar com o tempo.Assim como ele, milhares de torcedores do Inter já reservaram o fim de semana de 24 de abril. Porque? Para comemorar o retorno triplo do excepcionalmente promissor Giuseppe Mesa.

Algemas correndo em Camp Nou

Se José Mourinho se certificar de que tem seus sentimentos no sábado, será difícil para ele não reabrir a página de recados. Com o Inter, eles são numerosos e imortais. Às vezes, até sete. Por exemplo, como podemos esquecer 4 de junho de 2008, a data da apresentação oficial com o Lombard Club? “Italiano? Aprendi isso rapidamente porque era inteligente. É uma língua latina e falo português e espanhol, por isso não é difícil de aprender. Eu não sou um “tolo” (isto é, em certo sentido, um “trapaceiro”)Ou sua corrida inesquecível em Maicon em 20 de dezembro do mesmo ano, durante a vitória máxima em Siena (1-2)? Sempre atentos aos meios de comunicação, os portugueses aproveitaram esta “conferência de imprensa, a 3 de março de 2009, para zombar das equipas rivais”.A Roma, com dois jogadores de ponta, encerrará a temporada com “Zero Titles, ed.). Milão, zero títulos. “Tanto quanto eu posso dizer”Zero títulos‘, Pronunciado em uma língua quase que exatamente ítalo-portuguesa, provocou uma onda de reações.

O Special One era muito especial naquela época. Ninguém se esqueceu do gesto de algema durante a Inter-Samptoria em fevereiro de 2010, após a expulsão de Walter Samuel e Ivan Córdoba. Como o árbitro italiano menciona tomar seu clube como refém. Dois meses depois, o treinador português qualificou-se para o Inter após uma dramática e heroica reviravolta ante o Barcelona (3-1, primeira mão) na final da Liga dos Campeões, 11-110, 60 minutos depois. Mas os Nerasuris cerraram os dentes, bloquearam-se e ganharam por 1-0. Ao apito final, Mourinho comemorou uma partida totalmente insana em Camp Nou. Levante o dedo para a área onde a emoção está localizada. Em seguida, o goleiro de Plugrana, Victor Valdes, vai ao seu encontro para detê-lo. Mas os portugueses, quase confusos, não se preocuparam e prosseguiram. Nada pode impedir isso. Naquela época, ele e seu povo mostraram uma sensação de força que nenhum inimigo poderia derrotar. Tanto na Itália como na Europa.

Este é o Mourinho Inter. Quente e feroz com seus inimigos. Distração e diversão para jornalistas. O líder, o líder e o guia de seu povo. Era contra ele e seus guerreiros contra o resto do mundo. “Imediatamente o som de inimigos foi ouvido. Eu amo. Tenho uma opinião, imediatamente, bum, barulho de inimigos. Este é um dos meus favoritosEle anunciou antes do início da famosa temporada do “Triatlo”, no verão de 2009. Neste sábado, pela primeira vez, o Inter será seu adversário, mas certamente não seu adversário.

