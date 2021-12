Middle-Right e Renziani to Tragi Bills: Pare de bloquear cortes de impostos para os ricos para proteger os pobres.

Aliança Central-Right-Italia Viva Isso vai dar frutos. E os seus Invencível Todas as três partes, em palavras, mesmo na presença do apreciativo Primeiro-Ministro, Mario Tracy. Lega, Forza Italia e Renziani foram teimosos e bloquearam a proposta do primeiro-ministro. Contribuindo para a unidade, Por um ano, obtido por congelamento Redução de impostos Em renda Mais de 75 mil euros, Reduza suas contas Famílias estão passando por um momento difícil.

Este movimento do chefe de governo nasceu de uma resposta às preocupações dos sindicatos, mas acima de tudo deve agora agir numa frente mais quente, nomeadamente o aumento da luz e do gás, que – neste caso, pelo menos nas palavras – tem a prioridade de ser freqüentemente listado pelo secretário da Liga. Matteo Salvini. Olhe para o acordo final da manobra de imposto compartilhado, tanto quanto possível. Ele propõe Corte a cunha de linha Menos de 35 mil euros em 2022: Todos concordam. Ele acrescenta a ideia de um “toque” de alta renda: paraíso aberto. Com a centro-direita e o italiano Viva – segundo Ansa – há também um troço da M5: “Sá de Património”, anti-semitismo. Pd, Liu E o resto é a favor dos M5s. Depois de várias horas de cabo-de-guerra e contato com os sindicatos, Drake largou a ideia da mesa: outros 300 milhões de superávit orçamentário para cortar as contas, ninguém sabe ainda.

Ele almeja uma solução compartilhada por todos, para garantir o Primeiro Ministro Intervenção financeira equilibrada. “No currículo”, lembrou ele Guido Carly Em uma conferência, todos devem “cooperar” para a “oportunidade extraordinária” oferecida pelo NRP. Para reduzir desequilíbrios“Evite os conflitos sociais dos anos setenta. Drake continua o caminho de diálogo com os parceiros da comunidade até o fim, incluindo manobras. Em duas semanas, o Palazzo iniciará o cronograma de aposentadoria em Chiki e o aprovará até o final do ano (Proposta Ministro P.T. Andrea orlando) A regra sobre as transferências foi, até agora, bloqueada por uma maioria de vetos.

Porém, não há acordo sobre a manobra. CGIL e Vai Eu estou no pé da batalha Suponha que os golpes, Porque eles são uma condenação Cortes de impostos desequilibrados Em favor dos ricos, o Cisl Isso é mais conversa. Avançar Confindustria Atacando a vontade do governo. Draghi explica a eles que o acordo alcançado com dificuldade no Ministério da Economia entre os partidos majoritários não pode ser questionado e deve ser anulado. 8 bilhões Para corte estrutural 7 bilhões de imposto de renda pessoal e 1 bilião A partir de IRAP. Mas ele continua a dizer 2 bilhões O “tesouro” em 2022 ainda está lá para atender às preocupações e operar com baixos rendimentos. Assim, até 1,5 bilhão de 35 mil euros na manobra serão destinados a uma dedução de 0,7% para as receitas (a que se somará – aponta o governo – o corte do IRF). E 800 milhões (Já 500, últimos 300 milhões marcados) serão adicionados aos 2 bilhões já alocados para lidar com o aumento dos preços da eletricidade e do gás.

No entanto, o primeiro ministro na sala de controle Daniel franco Eles dizem que podemos fazer ainda mais: aqueles que ganham mais de 75.000 euros, no valor de cerca de 250 euros, podem ser alocados se o corte da Irfef for suspenso por um ano. Outros 270 milhões Caro Bills. Mas a mesa redonda entre os representantes dos partidos deixa imediatamente claro que a medida vai dividir a maioria como nunca antes. A sala de controle fecha em um ambiente tenso. Quando Draghi pergunta aos secretários da CGIL, CISL e UIL, as partes são consultadas. o M5s Breaks, dizAnsa: Stefano Paduvanelli Ele disse sim à moção, mas a pressão dos oponentes estava aumentando nas comissões parlamentares (“Seria um suicídio definitivo”. M5s“, Diz um deputado), há quem goste até entre os ministros Fabiana Dodon Suspeito: Giuseppe Conte, Dizem eles, adota uma linha muito cautelosa. A uma pergunta durante uma entrevista com SkyTg24, o ex-primeiro-ministro respondeu friamente sobre o assunto: “O plano do primeiro-ministro Drake para uma contribuição coesa de rendas mais altas foi discutido na tabela da maioria, mas encontrado de qualquer maneira. Financiamento Adicional Do Ministério: É louvável querer lutar contra contas caras ”.

No Conselho de Ministros, Franco foi responsável por explicar a ideia das propostas de redução de impostos e do contributo de solidariedade. Alguns ministros se levantam. “Não é hora de imaginar uma intervenção semelhante ao patriotismo”, declara. Mariastella Gelmini Colocação Venha para a Itália Liderado pelo inimigo. Um ministro diz que isso seria um bug do lápis azul, para alguém como Draghi, que sempre se opõe a soluções simultâneas. As ligas também se opõem Giancarlo Giorgietti e Massimo Caravaglia E Ivy Elena Bonatti. Os templos intervêm a favor. Draghi suspendeu a reunião e foi atingido pelos sindicatos. Então, o CDM reabre quando o corte de Irf e Irap é decidido, e a contribuição da unidade pula. Matteo Salvini Fico feliz, mas de acordo com as ligas, as contas vão exigir mais dinheiro. Isto não aconteceu antes de a ideia do Primeiro-Ministro ser rejeitada: “Dem e Liu, ao contrário dos outros”, mostraram que apoiaram Troki até ao fim, dizem eles da esquerda sem esconder o seu aborrecimento. Sem rejeição – segundo Iv – a proposta não foi feita pelo primeiro-ministro. A divisão no CDM se traduz imediatamente na próxima correspondência de quirine. De Pd Antonio Missiani “Stop to Tragi remove Ivy do campo de reforma”, ele confirma. A dupla deve entrar em campo em janeiro.