O número de erros na Série A está aumentando. Mas quem são os jogadores do campeonato italiano que sofrem mais intervenções irregulares do que outros? A estatística de “abusos” atualizada no décimo quinto dia foi relatada pelos professores das autoras durante esse horário. Sky Sport. A partir da análise, emerge Mario rio, Lateral da seleção portuguesa do Napoli, sempre foi a carta do “alvo” do clube napolitano. Seguindo, classificação:

24) Aaron Hickey (Bolonha): 24 erros em 15 jogos

23) Omar Goli (Samptoria): 24 erros em 15 jogos

22) Nahidan Nandis (Cochlear): 24 erros em 14 jogos

21) ROGERIO (Sassuolo): 24 erros em 12 jogos

20) Theo Hernandez (Milan): 24 erros em 12 jogos

19) CEDRIC GONDO (Salernitana): 24 erros em 11 jogos

18) Sasa Lukik (Torino): 25 erros em 15 jogos

17) Lorenzo Pellegrini (Roma): 25 erros em 13 jogos

16) Giacomo Bonaventura (Fiorentina): 26 erros em 15 jogos

15) Alcorão Pandey (Gênova): 26 erros em 14 jogos

14) Alvaro Morata (Juventus): 26 erros em 14 jogos

13) GIULIO MAGGIORE (Spezia): 27 erros cometidos em 14 jogos

12) JOSIP ILICIC (Atlanta): 27 erros em 14 jogos

11) Nicholas Dominguez (Bologna): 28 erros em 15 jogos

10) Nicolas Gonzalez (Fiorentina): 28 erros em 10 jogos

9) JOAO PEDRO (Cagliari): 29 erros em 15 jogos

8) Domenico Ferrari (Sasuke): 29 erros em 13 jogos

7) Mario Roy (Nápoles): 30 erros em 15 jogos

6) Nicola Janiolo (Roma): 30 erros em 13 jogos

5) Samuel Ricky (Emboli): 30 erros em 13 jogos

4) David Frattasi (Sasulo): 31 erros em 15 jogos

3) Matthias Swanberg (Bologna): 33 erros em 15 jogos

2) Federico Bonasoli (Salernitana): 33 erros em 14 jogos

1) DUSAN VLAHOVIC (Fiorentina): 41 erros em 15 jogos.