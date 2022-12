Manobra, acordo sobre pensão mínima de 600 euros para maiores de 75 anos – Economia

Conseguiu, segundo fontes governamentais, Acordo político maioritário sobre o aumento da pensão mínima dos maiores de 75 anos para 600 euros. Uma mudança de manobra será introduzida por meio de uma emenda à administração atualmente definida.

O governo trabalha para definir um pacote de emendas para a manobra. Entretanto, vários ministérios enviaram as suas propostas, que são 68 conforme o calendário de ontem. Entre essas hipóteses – não há que entrar nas correções da administração – por exemplo, o Ministério das Infraestruturas tem tanto marabonos como ferobonos para refinanciar 50 milhões para 2023, ou seja, medidas que visam promover o desvio de modelo. Transporte marítimo e ferroviário. Uma das propostas do Ministério da Educação vinculada ao Pnrr permitiria que as economias dos descontos licitatórios fossem utilizadas em intervenções em prédios escolares já aprovadas e incorporadas aos planos do projeto. No capítulo Esporte, há proposta semelhante à emenda apresentada pelo senador da FI, Claudio Lodito Aiuti quater dl, para combater a pirataria digital. Outra proposta de alteração visa a transformação da instituição de crédito desportivo numa sociedade anónima denominada “Instituto do Crédito Desportivo e Cultural” com a missão de promover a actividade das instituições públicas e privadas dos sectores desportivo e cultural. Entre as revisões da manobra estarão a prorrogação do Cilas para superbônus de 110% até 31 de dezembro de 2022 e uma medida de ‘poupança esportiva’ que permitirá aos clubes esportivos quitar impostos em 60 parcelas com acréscimos de 3%. Apresentado por palestrantes. Isso é conhecido da maioria das fontes.

Naquele dia Contas “Estamos estudando o mecanismo pelo qual o cálculo das contas incentiva de alguma forma a economia”. Disse o ministro da Economia, Giancarlo Giorgetti, Entrevistado no 10º aniversário da FdI. “Ou seja, dado o limite de consumo protegido de 70-80% dos anos anteriores protegidos ao mesmo preço, se alguém consome mais, paga mais. Este é um mecanismo muito complexo, que será introduzido na próxima primavera”, acrescentou .

“Claro – acrescentou o ministro – nestas horas o Governo está a propor um regulamento que nos permite guardar toda a informação que neste momento é divulgada nos vários órgãos e autoridades”. “Todas as informações devem estar à disposição do governo e do ministério competente, Ácaro e Economia. Se eu criar uma política para esterilizar os efeitos nas famílias e nas empresas – explicou Giorgetti – devo ter todas as informações sobre como. Moldar o preço, como evolui dia a dia”.

Ainda por cima Pnrr “Vamos atingir as metas de 2022, queremos alcançá-las e vamos assumir a parcela que nos espera”, assegurou.

“Ontem – anunciou – Salvini trouxe algo novo ao Conselho de Ministros código de compra Esperamos dar a aprovação final dentro de um mês Marchar“O ministro da Economia disse. “Esta é uma das reformas fundamentais gratuitas que realmente mudarão todo o mundo do abastecimento público e das compras públicas. Esta é outra reforma que é objetivamente muito importante”, acrescentou.

Falando da manobra, “Dos 20 países europeus que passaram por este processo, 10 foram decididos parcialmente pela ordem, ou seja, promovidos com reservas, e 10, incluindo a Itália, foram promovidos pela ordem. indiscutível” e “como às vezes acontece na Itália, Há quem torça contra e espere algum julgamento seja online ou offline. Há algumas observações: O parágrafo final tem reservas. As reservas são expressas com base em recomendações feitas sobre três aspectos, a mitologia do POS, a complexa fórmula do dinheiro e das pensões. Mas são detalhes”.

Questionado ao sair do evento, Giorgetti prometeu: “Sem desculpasTudo o que era antes está lá”.

“Sem uma política de natalidade, a Itália não tem futuro, não tem futuro Pensão. Todos se preocupam com a escolha e as reavaliações das mulheres, mas se os italianos que pagam contribuições para a pensão não nascerem, quem os pagará em 15 anos? – ele adicionou. – Política de natalidade. Foi o que tentamos fazer nesta manobra para ajudar as famílias com crianças. Ninguém nos dá crédito por isso, mas é isso que precisa ser feito e acredito que há potencial para realmente escalar”. famílias E em Crianças“, explicou. “O mais importante dessa manobra é que ela é a menos falada, mas isso não me surpreende, porque hoje é preciso coragem para investir em pessoas que não calculam. 18 anos, mas sem os quais haverá estabilidade do sistema de pensões. A verdadeira reforma previdenciária é incentivar a família e a taxa de natalidade. “Antes de cortar e limitar, se você não tiver uma taxa de natalidade que possa sustentar o sistema no longo prazo, você está perdido”, acrescentou.