Definição e solução: País asiático de língua portuguesa em uma ilha. Abaixo está a resposta para resolver palavras cruzadas Semana do quebra-cabeça E outros jogos como Codicross.

8 Correspondência: Timor Leste

Fatos / Assunto interessantes: país asiático de língua portuguesa em uma ilha Língua português Alto-falantes), que é o segundo Língua O neolatino mais falado, atrás apenas do espanhol. Bem ali Língua português Espalhou-se pelo mundo nos dias 15 e 16 106 ‘(5.597 palavras) – 12:17, 4 de julho de 2021

