“Ele quer derrubar Troy.

UMA Matteo Salvini No quadro, é sobre isso que ele fala em uma entrevista Courier della sera. Parece que começa com o tema da semana, a reforma da justiça assinada Marta Cordobia Lançado em CDM durante a semana. Texto de ‘S efetivamente revogando a reforma radical das algemas Alfonsa Bonafet Por este motivo, ele desconecta os M5s.

A reforma é considerada muito cautelosa por alguns. Mas o compromisso foi anunciado na imprensa que o interessado não negou, graças à sua mediação. Em suma, a reforma é muito sensata? “Eu respondo a Milão: Melhor do que qualquer coisa. Este é um passo útil depois de muitos meses “, disse Salvini secamente.

Estamos falando sobre oportunidades de governo Mario Draghi E teme que o balcão Grillini possa explodir. “Se eles estavam confusos antes, então deixe-os de lado. Garantimos Drake e Cordobia. M5S e Pd só criam problemas “, ataca Salvini. Perguntam quem ele quer. Giuseppe Conte e Pepe Grillo. “É difícil escolher. Conde Ele faria qualquer coisa para mandar Tracy para casa porque foi acusado de roubar seu trabalho. O outro fica feliz por cada negócio que fecha, quanto mais … ”, esmurra o líder da liga.

O que a liga fará quando Conte tentar derrubar o governo? “Tentaremos evitar isso de qualquer forma democrática. Mas você sabe o que eu significo para você? Faça o que eles acreditam, o governo continuará de qualquer maneira. “E se isso não acontecer?” Para 5 estrelas, mas para Letta, deixo claro que você não está no governo para dizer não. Vamos construir. Se eles querem ficar sozinhos ou separados, deixe-os sentar. “Finalmente, uma piada sobre Matteo Renzi, e consequentemente Salvini e o líder italiano do Viva, Sergio Matterella, estão negociando a eleição:” Você está pensando no futuro do Guerrero? “iniciar Falaremos em 2022. Muitas coisas me separam de Renzi, mas se ele nos der uma mão na justiça não serei caluniado ”, conclui Salvini insidiosamente.