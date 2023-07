Maurício Di Quincio

As buscas pelo montanhista Roman Mauricio de Quincio, de 68 anos, que era esperado no refúgio, começaram ontem à noite.

A busca por um montanhista romeno de 68 anos, iniciada ontem à noite, terminou de forma trágica. Maurício DiquincioQuem era esperado para jantar no Refúgio Pian dei Siglamini: o homem que caminhava O caminho celestial Em Lusavera, no Friuli, ele foi encontrado morto esta manhã.

Alpinista italiano morre nos Alpes franceses, 67 anos caiu centenas de metros: sua esposa estava com ele

Caminho errado e queda

As buscas começaram imediatamente com uma busca aérea por um helicóptero da defesa civil que pousou em altitude – a Estação de Resgate Alpino de Udine e a Guardia di Finanza – que verificou e vasculhou as encostas do norte em direção a Ucia e a rota dos burros em direção ao sul. Monteperta segue em direção a Gran Monte da Alpine Rescue Team.

À noite, o helicóptero da Força Aérea RCC operava voos noturnos de Poggiorenatico. O avião está equipado com o sistema Artemis, que usa um sensor para procurar no solo um telefone instalado a bordo, mas a busca não teve sucesso, provavelmente devido ao tempo nublado. Uma busca por câmeras infravermelhas também foi realizada no mesmo avião, mas sem sucesso. As buscas noturnas foram encerradas às 15h30 e retomadas na madrugada com a chegada de um helicóptero da defesa civil e do corpo de bombeiros ao acampamento-base montado no Bradelis, estádio de futebol. Epílogo triste pela manhã.

descoberta

Na primeira rotação do helicóptero da Defesa Civil esta manhã, que desembarcou uma equipe mista de socorristas da Estação de Resgate Alpino de Udine, da Guardia di Finanza e do corpo de bombeiros, seu corpo foi identificado em um barranco na rota 711 a 900m de altitude. metros, onde já ocorreram acidentes fatais nos últimos anos. De Quincio pegou o caminho errado e caiu em terreno acidentado quando deveria ter tomado o 711a, uma rota muito mais simples e segura. As equipes de resgate desceram para recuperar o corpo após uma autópsia e a permissão de um magistrado no acampamento base de Pradeelis, enquanto os membros da família do homem ainda não foram encontrados.

Ele foi visto pela última vez com vida ontem por outro caminhante que caminhava livremente pelo mesmo trajeto de Cornapo. Eles se encontraram por acaso em duas estruturas para pernoitar, e ontem tomaram duas rotas diferentes, mas se encontraram em Pian dei Siglamini para se encontrarem novamente à noite. Um caminhante que o conheceu alertou o gerente que alertou a máquina de resgate, pois não o viu chegando.

Leia o artigo completo

No Mensageiro