Uma semana quente para os centroavantes

Ainda falta um mês para o campeonato – a primeira partida da Série A contra o Salernitana acontece no dia 20 de agosto, para ser exato – e José Mourinho Ele já está focado em campo com seus homens. Em outro lugar, semanas quentes para Diego quando se trata do mercado de transferências Pinto Junto com o especial está uma lista de objetivos a serem alcançados. O primeiro é naturalmente um centroavante: Gianluca Xadrez e Álvaro morata Perfis perfeitos para Roma. Dois jogadores que conhecem muito bem o campeonato italiano, mas sobretudo, graças às suas características técnicas, complementam-se e juntos formarão uma dupla perfeita.

Estão agendadas para os próximos dias uma série de reuniões que constam da agenda do Director-Geral português. Londres está mais uma vez no centro do mercado Giallorossi, e a tarefa é convencer West Ham Reduzir sinistros e abrir crédito. O antigo jogador do Sassuolo já fechou negócio e este reitera o desejo de regressar à capital, ponto forte a favor de Pinto.

No que diz respeito a Morata, a Roma já está em cirurgia há algumas semanas, com uma simples sugestão de que o caminho se tornou mais do que concreto. Comitiva do centroavante espanhol e doAtletico Madrid Eles buscam um ponto de encontro no preço de saída, que segundo Golconeros será de 12 milhões, assim que o novo contrato já assinado for depositado (na próxima semana). Diante de uma oferta de última hora de 12-13 milhões da Espanha, eles não descartaram a saída do jogador, que também poderia ser concretizada por empréstimo com (fácil) obrigação de resgate. A contratação é o outro obstáculo que as partes têm de superar, porém: o jogador tem um salário atual de 9 milhões, que vai diminuir até 2026 (totalizando 16 milhões), mas Pinto está disposto a atender a comitiva do jogador. Um contrato baseado em 4,5 por quatro anos, superando assim o valor do novo contrato de Alvaro. Novos contatos são esperados amanhã.

Marcel continua a ser muito desejável no meio-campo Sabitzer, que quer ficar na Baviera para jogar pelo Bayern de Munique, mas isso não se encaixa nos planos de Tuchel. O contrato do jogador de futebol termina em 2027, então ele pode operar por empréstimo com direito de compra. para Renato Sanchez Em vez disso, com dúvidas ligadas a uma série de lesões musculares relatadas durante a temporada, uma melhor relação com o PSG poderia ajudar a Roma na operação, que seria paga pelos parisienses com o salário de um português como Wijnaldum.

Mercado ao ar livre

Com a chegada de Christensen, o clube decidiu manter o nome na lista inicial Carsthorpe. Um jogador que quer jogar suas cartas de volta em Trigoria faz as malas e se junta a sua comitiva em busca de uma solução melhor. A Ligue1 e a Arábia Saudita demonstraram interesse no holandês, mas nenhuma oferta oficial foi recebida ainda. Roger com lateral ibanez Ele pode deixar a Roma, no entanto, que o considera uma parte valiosa da equipe e por isso não quer diminuir sua demanda de 30 milhões de euros. A respeito de espinazol Em vez disso, a situação muda: o clube não quer renovar o contrato do jogador (expira em 2024) e está pronto para sacrificá-lo para enriquecer os cofres. Os clubes árabes estão interessados ​​no atacante, mas com as ofertas feitas até agora não atenderam às exigências dos giallorossi.