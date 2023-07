Empréstimos em bancos, mas sem juros. Então o governo quer pagar as indenizações rapidamente

projeto Governo O pagamento deve ser agilizado liquidação de Funcionários do governo Já está na tabela técnica. E está sujeito a conflitos políticos com vista à próxima manobra orçamental dentro de alguns dias. A liquidação, novamente, deve passar pelo sistema bancário. haverá uma ideia Confirmar em certa medida o mecanismo existente de pré-pagamento dos pagamentos finais do serviço pelos bancos, mas garantir que o Estado suporta os juros. Mas vamos direito. Há um mês, o Tribunal Constitucional declarou “inadmissíveis” os recursos interpostos contra o atraso nas indemnizações por despedimento dos funcionários públicos, que, em caso de reforma antecipada, dura até 5 anos após a cessação do cargo. No entanto, o advogado examinou as disposições que permitem o diferimento das verbas rescisórias aos funcionários públicos e decidiu que isso era contrário aos princípios constitucionais de “pagamento razoável”, que deveria ser apenas adequado. “tempo correto”. E por isso Corte Constitucional Ele pediu ao governo e ao Parlamento que interviessem, disseram os juízes, para garantir que as indenizações dos funcionários públicos fossem imediatamente cobradas dos assalariados de renda média baixa.

Liquidação do Estado, INPS libera adiantamento da TFS mas cobra juros. Pagamentos a partir de julho

Esta não é uma simples intervenção do governo. Pague imediatamente tfs Para todos os funcionários do estado, conforme dados do INPS, um Vai custar 14 bilhões de euros. É difícil de sustentar, especialmente porque as restrições do Pacto de Estabilidade Europeu voltam a partir do ano que vem. Mas eles também sabem que os funcionários públicos devem receber uma resposta entre o Palazzo Chigi e o Tesouro. Então, graças ao contrato com a API, mas tornando “grátis” para o estado, passamos a ler o adiantamento bancário como já está hoje. Como? O soluções Eles diferem nos estudos. A primeira é garantir aos funcionários um aumento do TFS vinculado ao atraso no pagamento. Vamos dar um exemplo. Se o trabalhador recebesse 50.000 euros em liquidação, seria aprovado (digamos por exemplo) um aumento de 4 por cento. Em suma, a liquidação sobe para 52 mil euros. O banco pagará imediatamente 50.000 euros ao funcionário e receberá 52.000 euros do INPS quando o pagamento da TFS vencer. A outra hipótese é reconhecer a possibilidade de deduzir 100 por cento dos juros pagos aos bancos aos rendimentos.

Encontros

Na semana que começa na segunda-feira, 24 de julho, o ministro da Fazenda manterá vivo o debate Giancarlo Giorgetti Ele se reunirá com seus homólogos do governo, a começar por Paolo Sangrilo, chefe da cerimônia pública, e chefe da missão de Marina. Caldeirão, para traçar um plano para a próxima manobra orçamentária. Com efeito, o Tribunal Constitucional decidiu que o progresso bancário da TFS não foi decisivo. Mas para o governo, esta seria uma solução ponte inicial. Também é possível que juros zero sejam apenas para os que recebem renda mais baixa e não para todos os funcionários do governo. Já hoje existe um limite de adiantamentos bancários para liquidação. De acordo com o acordo com os bancos, o limite de 45.000 euros não pode ser ultrapassado.

Enquanto isso, a batalha legal Tratamento de fim de serviço pode continuar. O Confesl-Unsa, um sindicato que luta há anos pelo pagamento imediato das indenizações e já levou o assunto duas vezes a advogados, anunciou que também apelará ao Tribunal Europeu de Justiça. “Isso”, diz o secretário-geral Massimo Battaglia a Mezzagero, “até que o governo encontre uma solução capaz de permitir o pagamento imediato dos benefícios finais do serviço a todos os funcionários”. E para Battaglia, os adiantamentos bancários seriam uma solução “satisfatória” se os trabalhadores não tivessem que pagar juros.

