Respostas de especialistas para Fanpage.it

Os encontros com águas-vivas aumentam nesta época do ano porque saímos para o mar com mais frequência e algumas espécies experimentam explosões populacionais. Para saber mais sobre a água-viva na Itália, os perigos associados e o crescimento populacional, contatamos o Dr. Edoardo Casoli, pesquisador da Universidade Sapienza de Roma.

Entrevista com Eduardo Casoli Pesquisador do Departamento de Ciências Ambientais da Universidade Sapienza de Roma

enquanto’Verão Você socializa demais o mar Como resultado, as chances de interagir com eles aumentam MedusaOrganismos planctônicos – ou seja, transportados passivamente correntes e movimento ondulatório – são frequentemente classificados Glândulas com bolhas. Esses apêndices, em alguns espécies Os braços podem atingir vários metros de comprimento Nematocistos Quem publica um tóxico Mais ou menos poderoso para capturar presas ou defesa. Na verdade, água-viva Eles nunca atacamMas eles simplesmente acabam em cima de nós ou nós nadamos contra eles.

Embora águas-vivas perigosas, como a água-viva do mal, não vivam em nossos mares vespa do mar (Chironex fleckeri) ao longo da costa norte da Austrália, embora não devam ser subestimados devido ao seu potencial para desencadear Uma mordida muito dolorosa E, quem sofre de alergias, mais provavelmente Choque anafilático (Veja neste link o que fazer se for picado por uma água-viva). lá caravela portuguesa (Physalia physalisZoologicamente, é uma entidade separada, pois não é uma água-viva. Sifonóforo – e em qualquer caso raramente é visto O mar MediterrâneoEntra no Oceano Atlântico através do Estreito de Gibraltar.

Algumas das águas-vivas do Mare Nostrum também podem ser responsáveis ​​por isso. Fibras de massa, um fenômeno natural que leva a vários problemas. Para saber mais sobre esses animais e o fenômeno que os destaca, conversamos com o Dr. Eduardo CasoliPesquisador Especialista Cnidários Ou Colanderados (de Jellyfish) no Departamento de Ciências Ambientais, Universidade de Roma Sapienza. Aqui está o que ele nos disse.

O Dr. Casoli recentemente observou uma massa de águas-vivas em uma praia perto de Pestum, nosso colega, que parecia consistir em um pulmão-do-mar (Rhizostoma pulmo), mesmo que sem figura, certamente não era. Qual é a frequência dos encalhes de águas-vivas na Itália? Aumentou nos últimos anos?

Quando tais filamentos maciços estão presentes, não é Rhizostoma porque não há uma densidade muito alta de indivíduos. Muitas vezes são os Pelagia que têm seu pico de produção nesse período e são os mais notáveis. Rhizostoma não produz essas flores, essas flores são capazes de causar filamentos tão persistentes. Esta espécie provavelmente está relacionada. O assunto dos encalhes é um campo minado. Existe um conceito para esse problema, e é disso que estamos falando agora. Durante este período vamos frequentemente ao mar e somos atraídos e preocupados por este tipo de fibras porque podem criar-nos problemas.

Dê-nos alguns exemplos

Grandes filamentos desses organismos, especialmente os urticantes, causam problemas para o banho e, portanto, para o turismo. Muitas vezes já vi críticas negativas de estâncias turísticas quanto à presença de águas-vivas, com frases como “nunca mais volto lá”. Embora sejam naturais, são um elemento que inspira os turistas a experimentar o oceano. Eles causam problemas para a aquicultura porque bloqueiam a entrada marinha de tubos e plantas. Eles matam grandes quantidades de peixes criados nessas plantas. Há também consequências econômicas e sociais importantes. Esse aumento não é uma tendência facilmente identificável na literatura.

Por que razão?

Temos sentido isso aumentando em frequência ao longo dos anos. No entanto, a percepção e o reconhecimento da tendência do ponto de vista numérico e estatístico são ligeiramente diferentes. Na verdade, são poucos os estudos com poder de demonstrar esse aumento em larga escala. A motivação foi testada, mas considerada pequena porque há muitos fatores contribuintes. Por exemplo, locais. As águas-vivas estão aumentando em algumas áreas e diminuindo em outras.

Os dados históricos não eram tão abundantes como hoje; É difícil de acreditar e a evidência histórica nem sempre está disponível. Então, muitas espécies desses organismos têm flutuações decadais ligadas à interação entre seu ciclo de vida e certas variáveis ​​ambientais. Deve-se ser um pouco cauteloso ao assumir um aumento claro. A questão é que, para algumas espécies, foi demonstrado um aumento em condições específicas, enquanto para outras ainda não há muitos dados.

Dados os fatores ambientais que você mencionou, as mudanças climáticas poderiam desempenhar um papel significativo nas populações de águas-vivas? Podemos esperar mais tópicos e eventos como este no futuro?

De fato, não estamos falando apenas de mudanças climáticas. Neste caso, seu papel é assumido. Existe todo um corpo de literatura que contém elementos altamente correlacionados, mas essas são mais pistas do que evidências esmagadoras. É plausível que todos esses elementos se juntem em abundância, mas mesmo aqui a evidência não é incontestável. É porque é tão difícil medi-los em ambientes naturais, não por falta de pesquisadores valiosos. Esses tipos de condições de vida são muito difíceis de testar ou replicar. Hipotetiza-se que vários ramos da mudança global, portanto aumento da temperatura, alteração de alguns parâmetros químico-físicos da água e algumas atividades antrópicas podem favorecer essas espécies.

Como devemos reagir se virmos uma presença significativa de água-viva?

Dado o volume de ocorrências, em alguns casos as águas-vivas eram naturais pois eram levadas pelas correntes, era quase impossível consertá-las durante nossas curtas férias na praia. Ainda devemos aproveitar a praia e não considerar o dia ou as férias arruinadas. E obviamente devemos tomar todas as precauções necessárias no caso da presença de espécies urticantes. existe Uma brochura de um projeto de alguns anos atrás Publicado pela Universidade de Salento listando as diferentes espécies de água-viva. Cada um deles recebe uma habilidade pungente. Basicamente dói ou não. Claro que o conselho não é desafiar a natureza mergulhando em um mar cheio de águas-vivas, mas relacionar o fenômeno como um fenômeno natural. Não demonize isso.

Quais são as raças mais pungentes da Itália? Sobretudo na região do Adriático existe uma caixa d’água, que é muito “poderosa” deste ponto de vista.

Sim, Caribe. Mas esta é uma raça rara. É uma das espécies mais picantes e espera-se que aumente com o tempo, mas pelo menos nas costas do Tirreno não é muito abundante. Certamente é mais alto na região do Adriático. Sem dúvida, causando grandes problemas sociais e de saúde é Pelagia. Floresce no final da primavera e início do verão em alguns lugares. O mar fica roxo.

Portanto, o problema é uma combinação de números e recursos impressionantes

Sim, neste caso pode-se dizer que é verdade que doem, por isso causam bastante preocupação com a possibilidade de aproveitar o dia na praia.

Alguma notícia de avistamentos na Itália da caravela portuguesa que tantas vezes ganhou as manchetes nacionais e internacionais?

Não encontrei dados sobre o aumento, e esta é uma espécie raramente observada. Este é definitivamente um dos mais preocupantes. Entre as espécies nesta latitude, é de fato uma das mais propensas a causar problemas para a saúde humana, mas os avistamentos são muito isolados. Neste caso, é impossível reconstruir uma tendência específica. É muito difícil.

Algum avistamento recente?

Este verão ou pelo menos não me lembro, mas sim nos últimos anos. Eles têm sido muito raros. Ele está espalhado ao longo da costa italiana. Mas com razão, é a espécie que gera um pouco mais de preocupação.