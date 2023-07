Um prédio desaba em Milão, Cissia: “Dois rugidos antes do colapso”

Um prédio de três andares que estava em reforma desabou em Milão. Segundo relatos iniciais, o prédio, localizado na Via Amador Ciscia, provavelmente está desabitado. No entanto, os bombeiros estão trabalhando para evitar que as pessoas se movam sob os escombros. Algumas testemunhas relataram ter ouvido dois rugidos pouco antes do colapso. Cães moleculares serão usados ​​para garantir que ninguém esteja dentro. Um morador diz que sente cheiro de gás. Então um barulho: “Como uma janela caindo.”

O edifício foi declarado inabitável e inabitável. Estava em reforma. Explodiu antes da meia-noite. O edifício não está virado para a rua, mas está inserido num edifício que não necessita de evacuação. Um grande número de veículos de emergência correu para o local. A essa altura, a prática era acompanhada por veículos de emergência e transeuntes perguntando o que havia acontecido. A válvula de gás de zona está fechada por precaução.

O edifício está localizado na esquina da Via Anfosi. Ninguém ficou ferido no naufrágio na noite passada. Equipes USAR de bombeiros de Bergamo, Brescia e Pavia intervieram no local, que realizaram buscas com K9.

