Ele morre aos 53 anos. Sangue amarelo

Um homem de 53 anos foi encontrado morto em um campo Costa VolpinoNa província de Bérgamo, provavelmente Choque anafilático Após ser picado por um enxame de insetos (provavelmente Vespas Ou Vespas)

O que aconteceu

Conforme relatado pelo ‘L’Eco di Bergamo’, na tarde de segunda-feira, 18 de julho, o homem de 53 anos teria ido à casa de um conhecido em Ceratello, um povoado de montanha na Costa Volpino, na província de Bergamo. Ele então sairia em um estado de confusão.

Segundo alguns depoimentos, o homem caminhou até chegar ao povoado abaixo de Costa Volpino. No caminho ele encontrou um ninho de vespas (ou vespas). Atacado por um enxame de insetos, o homem de 53 anos se escondeu (sem sucesso) atrás de uma cerca viva. Eles parecem ter sido encontrados no corpo humano Centenas de nozes. Os gritos do homem chamaram a atenção de um morador de Costa Volpino, que também alertou os socorristas que supostamente tentaram salvá-lo. No entanto, a pessoa agora foi encontrada sem vida.

Sangue amarelo

Na estrada percorrida pela vítima, uma antiga trilha de mula, poucas são visíveis Coágulos de sangue No entanto, sua origem não é clara: o homem pode ter se machucado enquanto corria a pé, ou pode ter se machucado enquanto estava na casa de Ceratello. Os Carabinieri estão tentando esclarecer esse aspecto.

Quem é a vítima?

Homem é encontrado sem vida após ser atacado por um enxame de insetos na Costa Volpino Alessandro Barney, um homem de 53 anos da cidade de Darfo Boario Terme, na província de Brescia. ‘Brescia Today’ acrescenta mais detalhes sobre a vítima: o homem morava em Torfo Borio Terme, onde dirigia uma empresa de limpeza com sua irmã.

anterior

Uma tragédia semelhante aconteceu há alguns dias: em Capriolo, Piero Brevi, 68 anos, de Castelli Galebio, foi picado por uma abelha enquanto estava com sua esposa. Ele também entrou em choque anafilático: a mulher tentou desesperadamente reanimá-lo enquanto ele esperava por ajuda, mas mesmo assim nada pôde ser feito.