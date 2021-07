Mercado de transferências da Juventus, PSG vivo para Ronaldo

O futuro de Cristiano Ronaldo parece destinado a ficar na Juventus, mas a pista do PSG reabre: Mbappe decisivo

O Juventus Massimiliano Allegri continua a trabalhar no mercado de transferências de verão para fortalecer a equipa à sua disposição, mas agora a prioridade parece estar acima de todas as condições contratuais Cristiano Ronaldo. Na verdade, o contrato português expira em 2022, mas a renovação ainda não chegou. Se ficar no CR7 Tour nos últimos dias parece próximo, o caminho que leva à sua despedida agora será reaberto.

Pode haver um futuro decisivo a esse respeito Kylian Embape, Talento PSG Seu contrato também expira em 2022. O destino do francês e de Cristiano Ronaldo poderia de fato ser revertido, com CR7 estando na visão do Clube de Paris por algum tempo. O técnico que falou hoje sobre o futuro de Mbabane Mauricio Pochettino.

Mercado de câmbio da Juventus não descarta despedida de Pochettino Mbappe: Tudo reaberto para despedida de Ronaldo

O futuro Kylian Embape Também pode ser o fim do destino Cristiano Ronaldo Em Juventus. Na verdade, se o talento francês está fora PSG CR7 pode retornar ao ataque. Tal como os portugueses, o contrato de Mbappe termina em 2022, e o treinador do clube francês já se revelou a este respeito. Mauricio Pochettino.

Em declarações ao ‘Le Parisien’, o treinador revelou: “A única coisa sobre Mbappe é que ainda tem contrato connosco. Continua a fazer parte da nossa equipa e é tratado como um jogador com um contrato de cinco anos., Mas nunca disse me qualquer coisa. ”As palavras muito evasivas do treinador do PSG não confirmaram a confiança da joalheria francesa em Barco de Principe.