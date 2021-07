O promotor de Mântua, Carlo Boma, está investigando a tentativa de suicídio em conexão com a morte de Cusep de Dono, o ex-chefe da pneumologia do hospital e pai do tratamento anti-Govt com plasma hiperimune. Entre as ações ordenadas pelo advogado está a autópsia do corpo do médico, que será realizada no necrotério do Hospital Mandua.

Na prática, o objetivo dos investigadores é entender se alguém pode provocar o ex-cacique, que iniciou sua nova carreira de clínico geral após deixar o hospital em 5 de julho. Mas tudo é deixado ao momento para se inclinar para o gesto voluntário.

De Dono teria cometido suicídio por enforcamento e foi encontrado por parentes em sua casa em Jeremy de Curdon na última terça-feira. Carabinieri e o magistrado interrogaram familiares, sua esposa e dois filhos, enquanto os celulares e o computador do médico eram apreendidos. O funeral só acontecerá na próxima semana.

De Dono, durante os meses mais quentes da epidemia do ano passado, tornou-se um símbolo da luta contra o vírus Foi curado com plasma retirado das vítimas e depois transferido para os pacientes. Sua batalha para impor tratamento causou muita polêmica, dividindo a opinião pública nas redes sociais a favor e contra. De Dono, até poucos meses atrás, era um visitante frequente do Facebook, onde discutia a eficácia do plasma hiperimune, mesmo com perfis falsos. No entanto, há algum tempo, ele se recuperou quando muitos de seus seguidores perceberam que Vox não estava lá. Nas redes sociais, sua morte provocou pesar e emoção, bem como confusão sobre as teorias da conspiração. Afinal, sua repentina decisão de renunciar ao cargo de chefe do hospital para continuar sua carreira como médico de família. De Dono não o associou publicamente com a decepção do tratamento com plasma hiperimune considerado ineficaz; Por outro lado, aquela parada trouxe de volta os demônios de uma antiga estranheza psicológica que estivera sob controle até agora. Paradoxalmente, a Covid teve um efeito positivo em de Tonno com a necessidade de permanecer na enfermaria pelas próximas 18 horas para pacientes de emergência, que desapareceu quando a emergência do hospital diminuiu.