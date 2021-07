Blog: Juve Market: vai atacar a Europa x América do Sul?

Mesmo que você não goste, você sempre vai falar sobre ele, Estamos falando do CR7. Isso é inacreditável? Sim, e está muito interessado em uma situação.

Vamos começar com os últimos rumores europeus.

Começa com Max Allegri, que volta ao banco entre o fim do último campeonato e o início do Europeu, que continua com as primeiras dores abdominais Mbappè Quem gosta de se vestir Camisa branca do Real Madrid E está conectado a uma ponta de valsa que cobre todo o Real para Mbappè “Problemas intestinais”, CR7 chega ao PSG em vez do campeão francês, colocamos o fio Ecardi nele Ele atua como um link técnico que é igualmente trocado aqui Você Quem precisa trocar de ponta-de-lança (embora com características diferentes) e o PSG podem aproveitar-se e aproveitar a oportunidade para registar mais-valias na Juventus. Não esquecendo a variável Pokémon, Neste mercado de estrelas ele sempre o viu como objeto de troca com a Juve para não perder zero para o CR7 O outro francês sofre dos mesmos sintomas que seu camarada do PSG, aparentemente há algo na França que não funciona ar. Alguém vai te dizer para ler até agora “Bem, Oronzo Kane está feliz com tudo isso?” Porque todo mundo ainda está em sua equipe para trocar com Mbappè 3/5 após CR7 com 1/3 a 5/6 Pok ்ப mon. Brincadeiras à parte, o PSG, empresa que mais utilizou o mercado de câmbio, aceitou muitos jogadores em trocas gratuitas como o treinador de futebol e só pagou o cartão de Hakimi do Inter. Outras equipes envolvidas iniciaram várias negociações, mas não concluíram o salário mínimo; Joe Spring e acrescentou jogadores ao plantel de Sub-23, enquanto o Manchester United acabou comprando Varane do Real Madrid, que perdeu duas agulhas centrais em uma temporada, Ramos foi a zero no PSG e terminou justamente no Varane United. O pianoconário, por outro lado, começa a contar hoje com a possível chegada de Locatelle, agora palestrante da bela série, e do brasileiro Cayo Jorge del Santos.

Por que George? O brasileiro parecia acabar no Milan, embora tudo pudesse acontecer até que ele contratou Joel, mas se tudo corresse bem ele seria o quarto atacante a pedir ao treinador. Depois do confronto entre CR7 e Max houve definitivamente uma boa aceleração dessa negociação porque nunca houve realmente nenhum problema diante dos dois. , As palavras de alegria dos portugueses com a chegada da ala na primeira área entre os adultos na última temporada de Allegri, deviam trazer o jogo da Juve à posse total e sempre ofensiva no imaginário de todos, aliás algo mais do que um desacordo. Mas falamos de negócios, então temos que ir embora, como disse o treinador na conferência de apresentação, olhe para Ponusi que não é mais dono da banda. Depois, depois de acertados os detalhes entre os dois, decidiu-se continuar no mesmo caminho, pelo que os portugueses fizeram questão de que o acordo fosse finalmente honrado, ou seja, 2022. Assim, esta decisão conduziu à continuação do Projecto A, que incluía o CR7. Em rosa, apesar do Plano B, os portugueses foram substituídos por jogadores como Gabriel Jesus ou Icardi.

Então nós dissemos Projeto A: Com CR7. Então pensamos em um quarto atacante jovem, enérgico e polivalente. Entre as margaridas escolhidas pela direção da Juventus, esse nome tem duas ou três vantagens:

1) Envolvimento razoável, Ele não terá pretensões nefastas no momento em que der sua primeira experiência fora do Brasil

2) O contrato expiraEles pediram algo como um preço inicial de 50 milhões com um contrato integral como uma pequena compensação de zero ou imediato em janeiro ainda é uma pechincha.

3) Pode atuar em muitas funções, Ele é o primeiro atacante, mas o segundo atacante ou ala, em suma, Allegri pode envolver-se.

Jornais importantes, incluindo jornais internacionais, quase concluem toda a negociação. Se fizerem uma boa comissão ao agente, outra à família e fizerem uma visita antecipada, Santos receberá facilmente uma indenização e mais de um milhão de imediato, para que a relação possa chegar a 1,5 milhão sem ser afetada. Com o clube brasileiro, entre outros, Blair e o seu agente ficaram irados porque recusaram uma oportunidade do Benfica. Agora a bola vai para o Santos, ele tem que dar uma resposta o mais rápido possível porque estamos falando de pré-acordo porque neste caso podemos dizer que só falta um momento para ver um desafio interno em ação. Morata-CR7 Vs Tybala-Kyo George.

Se ele realmente quer vir e respeitar as condições, este jogador será um recurso fundamental para trabalharmos juntos Tybala-Church-Kluchevsky. Nestes bares redondos, da torcida ao presidente, temos que agradecer CR7, Porque tudo tinha que se concretizar: o craque português foi definitivamente excluído do compromisso Gabriel jesus, Favoreceu Icardi por razões mais estranhas do que qualquer outra coisa, ocupando assim a vaga como um membro não membro da UE, e ele teria surgido com um nome proeminente como uma alternativa pronta. Pelo que você pode ver, tudo gira em torno da bola dourada cinco vezes, Veremos, pois menos de um mês antes do fim do mercado, o início do ambiente do campeonato e mesmo quando eu terminar este artigo, tudo pode mudar em pouco tempo.

A mensagem é a seguinte, a situação foi criada de acordo com a lógica progressiva da informação e agora podem lamentar que os contratos não fossem garantidos ou imaginados quando foram assinados.