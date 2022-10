Juventus, estamos trabalhando depois de Alex Sandro: queremos Rafael Guerrero

lá Juventus Isso é esperado para as semanas críticas entre agora e novembro. Após a partida contra o Milan serão oito partidas antes do intervalo mundial, 3 na Liga dos Campeões e 6 no Campeonato. Os bianconeri procuram se classificar para as oitavas de final, além de se aproximarem da Atalanta e do Napoli, que estão sete pontos atrás. Grande parte do mercado de janeiro dependerá das decisões da Juventus este mês, por exemplo, comprar zagueiros esquerdos e laterais. Evan N’Dicka é um grande favorito, seu contrato com o Eintracht Frankfurt termina em junho.

A Juventus poderia esperar sua chegada em janeiro, com seu valor de mercado em torno de 10 milhões de euros. Como Alex Sandro provavelmente não estará em Turim para a temporada 2023-2024, vários nomes estão sendo avaliados para o papel de lateral. O contrato do brasileiro termina em junho e atualmente ele ganha € 6 milhões líquidos por temporada. O clube da Juventus quer três jogadores cujos contratos expiram no final da temporada: Alejandro Grimaldo, do Benfica, Rami Benzepini e Rafael Guerreiro del Borussia Dortmund. O português vai garantir experiência e qualidade, podendo jogar em posições avançadas e laterais.

Rafael Guerreiro pode entrar de graça após Alex Sandro

De acordo com os últimos rumores da MercatOu a Juventus será Trabalho depois de Alex Sandro. O brasileiro está sem contrato em junho e é improvável que renove seu contrato com o clube da Juventus. Em entrevista recente, o jogador disse que quer ficar na Juve, mas sua confirmação não depende dele, mas sim do clube da Juventus.

No entanto, a Juventus atualmente opera com nomes diferentes, de Grimaldo a Benzepini e Rafael Guerreiro. O português estava sem contrato com o Borussia Dortmund em junho. Até agora nesta temporada ele marcou um gol em 6 jogos no campeonato alemão, 1 na Copa da Alemanha com 1 gol e 2 gols em 3 jogos na Liga dos Campeões.

O internacional português garantirá experiência e qualidade e formará uma importante dupla com Filip Kostic no flanco esquerdo.

Mercado Juventus

lá A Juventus pode Contratar outros jogadores em transferência gratuita. Há muitos meio-campistas que vão expirar em junho e a Juventus pode melhorar a qualidade do departamento. Eles também querem Yuri Tielmans, do Leicester, N’Golo Kanté, do Chelsea, Ilkay Gundogan e Douglas Lewis, do Aston Villa, todos jogadores cujos contratos expiram em junho.

