As mortes de Martina Rossi, Albertoni e Vannesi colocam-se na prisão: 3 anos de prisão por tentativa de violência sexual

Alessandro Albertoni E Luca Vannesi Sim eu estou foi configurado Prisão de Arezzo. Eles foram condenados em 7 de outubro de 2021 Cassação para punição 3 anos por isso Tentativa de violência sexual Para o estudante genovês Martina Rossi, caiu do sexto andar de um hotel em Palma de Mallorca justamente para fugir da violência. Albertoni e Vannecchi ouvidos após condenação do STF Provação para Serviços SociaisO pedido foi tratado pelo Tribunal de Supervisão de Florença.

É verdade Julgamento Ainda não implementado, foi altamente contestado O pai de Martina, Bruno RossiEm março passado, ele teve a oportunidade de reclamar publicamente: “Seis meses após a condenação da Suprema Corte, nenhuma sentença foi proferida. Pena de morte – denunciou – porque o pedido de liberdade condicional está na gaveta, o tempo é muito lento”. Há um mês, os mesmos pais de Martina intervieram com o advogado. Luca Fanfani Denúncia de inadequação Reserve um para Albertoni Elegibilidade do jogo Del Coni por méritos esportivos anteriores no motocross. o cones Verificações feitas e Cancelado Identidade. A constituição de Albertoni e Vannesi na prisão é longa Processo judicial complexo.

Martina Rossi morreu aos 20 anos 3 de agosto de 2011Após cair do terraço do quarto do hotel, A Palma de Maiorca (Espanha), se desejar escapar Para ambos permanecerem no mesmo sistema. Ele estava dentro feriado Em um albergue turístico com alguns amigos. Dois arguidos, residentes Castiglione Fibochi (Arezzo) estavam de férias no mesmo hotel. A Suprema Corte condenou Albertoni e Vanneski, explicando na sentença que “uma e a mesma Verdade prática Isto parece ser confirmado na avaliação de vários elementos de prova examinados Tentativa de agressão sexual“. Por outro lado, suas defesas são sempre mantidas como Martina Ele se suicidou, menciona especificamente o depoimento de uma empregada espanhola, a única testemunha ocular, que viu a mulher cair “depois de ganhar velocidade”. Uma narrativa não perseguida por juízes competentes e nem sequer considerada pelo STF”verde“A avaliação do juiz sobre seu depoimento quando o questiona ponto de observação, ao lado e não na frente da varanda onde Martina caiu. Os padrões de declínio, definidos pelos consultores como “em forma de vela”, foram relatados pela empregada como “conflitantes segundo a corte florentina”. Uma importante reunião processual junto às reconstruções mostra como a mulher caiu no ouvido. escapar Da ocupação dos dois Aredini que se conheceram no hotel.