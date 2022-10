A porta de beleza da Librino se expandiu com novos trabalhos decorativos

Adicionado um novo toque artístico A beleza do librino é a porta. O Comissário Extraordinário do Município de Catania Federico Portugal aprovou a autorização para estender a Porta della Bellezza criada pela Fundação Antonio Presti Fiumara D’Arte no distrito, com novos trabalhos decorativos nas paredes das rampas do molde montado.

O projeto é um presente Fundação Fiumara D’Arte No distrito de Librino, sem encargos económicos para o município. Em detalhe, a restauração da Porta della Bellezza existente está prevista pela reconstrução do fundo e pela substituição de todas as áreas danificadas pela colocação de camadas protetoras sólidas; Continuação do Muro de Olaria, construção da Nova Porta do Conhecimento e da Nova Porta Borboleta; o revestimento das três passagens inferiores; A criação de um novo côndilo de criaturas e a colocação da escultura “Cavalo Alado” no canteiro de flores do estacionamento da Viale Bummacaro próximo ao IC Campanella Sturso.

O Comissário português disse: “Este trabalho está alinhado com o objetivo do programa da administração de promover projetos de regeneração urbana que melhorem o ambiente social e ambiental. Passamos muitos anos no distrito de Librino e na cidade de Catania, dando beleza através de projetos artísticos e éticos.“.