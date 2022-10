Dois engenheiros, Baby Gang e Simba La Rue, foram presos algemados em Milão

Barril e música. Referências e violência. Tiro e algemas. Novamente. Uma gangue de crianças – nome artístico de Zakaria Mouhib, 21 anos, nascido em Lecco de ascendência marroquina – e Simba La RS – nascido Saida Mohamed Lamin, um ano mais novo, nascido na Tunísia – foi preso na manhã desta sexta-feira em uma operação policial e carabinieri que envolveu 11 pessoas, incluindo alguns menores, acusadas de briga, ferimentos, roubo agravado e vários outros tópicos. Porte ilegal de armas de fogo.





Os nomes de dois dos engenheiros mais famosos da cena milanesa entraram na investigação dos jogadores da empresa Duomo, nascidos após a louca noite encenada no último dia 3 de julho, através da equipe Mobile liderada por Marco Galle e Alessio. di Tocqueville, a poucos passos de Corso Como, no coração do bairro de vida noturna milanesa.

Uma noite louca no Corso Como

Mais cedo naquela manhã, um homem de 27 anos e um homem de 28 anos, ambos do Senegal, foram baleados e feridos nas pernas. Ao juntar todas as peças do quebra-cabeça, os investigadores conseguiram recriar a imagem daquela manhã. Conforme apurado, os dois estiveram envolvidos em um confronto com uma dúzia de norte-africanos que, após algumas cutucadas, abriram fogo com uma arma simples. Daí a nova reação dos rivais, que os derrotaram – sua superioridade numérica era forte – e depois quase os chutaram. A investigação revelou que apenas Baby Gang e Simba estavam na matilha.





“Uma luta violenta, inicialmente caracterizada por chutes e socos repetidos entre os participantes, terminou em uma execução real contra dois senegaleses, baleados nas pernas e roubados de dinheiro e outros objetos pessoais”, colocaram os agentes e os Carabinieri em preto e branco. Através da investigação, quem foi capaz de revelar a dinâmica e as hierarquias internas da quadrilha na Piazza Prelpi, ainda muito ativa na cena criminosa e musical milanesa, o “Simba La Rue” e o “Baby come together gang”. regras de confiança mútua e silêncio, os métodos e circunstâncias dos crimes cometidos são criminosos significativos. “A disponibilidade de armas de fogo, que eles não hesitam em mostrar em seus videoclipes e em seus respectivos perfis sociais, atingem milhares de seguidores, especialmente entre os adolescentes”, continuaram os investigadores.

Em Corso Como, no entanto, a rixa parece ter nascido não por questões musicais – como já havia acontecido no passado – mas por questões de controle territorial e algumas dívidas antigas não pagas.

Simba e a turma do bebê, entre música e confusão

Na história ele já havia trazido Simba para La Rue algemado e depois para estar em uma sociedade ativado A para a perna ferida Facadas, em vez disso, havia muita música. O jovem de 20 anos foi detido pelos Carabinieri no final de julho porque foi acusado de sequestro, roubo e lesão corporal grave por ataques violentos durante uma disputa entre seu grupo e outro engenheiro lombardo, Baby Dache.

Epílogo Após brigas e ameaças, Simba – junto com amigos – realmente chegou Seqüestrado Cantor da “Oposição” depois de derrotá-lo. A investigação que deu origem ao pedido Julgamento instantâneo Por meio do tribunal, ele depois lançou luz – dizem os documentos – “sobre meses de silêncio sobre as contradições entre as duas gangues juvenis formadas em torno das figuras dos conhecidos engenheiros Simba La Rue e Baby Touch, regidas por regras de confiança mútua, e fruto de um acirrado conflito causado por rivalidades na distribuição de seus respectivos produtos musicais, criaram os protagonistas de sucessivos episódios de violência”.

Até a relação da gangue de bebês com a justiça está repleta de problemas, prisões e julgamentos. Foi no final de janeiro Prender prisãoAo lado de sua amiga e colega Neyma Essa, esteve envolvido em uma série de assaltos, mas que Ele foi libertado da prisão Após cerca de vinte dias por causa das “lacunas e fragilidades” das investigações. Precisamente durante essa detenção, como revelou nas redes sociais, ele filmou parte de um videoclipe de uma de suas músicas em um quarto em San Vittore. Documento Com o objetivo de garantir “acesso injustificado a dispositivos adequados para comunicação de presos”. Agora nós dois temos um novo problema.

Preso por esfaquear Simba

Também numa manhã de sexta-feira, com um horário que não poderia ser mais coincidente, há o Bergamo Carabinieri Prender prisão Na noite de 16 de junho, Simba La Rue foi cercado por quatro homens que tentaram matá-lo. socado – Danos na perna de lá – debaixo da casa da namorada dele na área de Bérgamo.

O crime – explica o exército em um memorando – faz parte de uma acirrada rivalidade entre rappers: um, a vítima, atua na região milanesa e o outro atua na região de Pádua. Foi um desentendimento entre Simba e Baby Duchess, ao mesmo tempo em que Saida Mohammed Lamine já havia acabado algemado.