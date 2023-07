“Estarei aqui até 2026, estou em casa aqui”

Angel Correa, atacante do Atlético de Madrid, fala sobre seu futuro com Golconeros e o sonho da Liga dos Campeões

Anjo Coreia falei com ele marca Seu futuro torna sua vontade claraAtletico Madrid. Suas palavras estão abaixo.

ficar – «Sei que existe um mercado de transferências, mas não é uma decisão minha, sou jogador do Atlético de Madrid até 2026. Estou me preparando para a nova temporada com entusiasmo e o que vem a seguir: ficarei feliz se tiver que jogar aqui novamente, sinto o Atlético como minha casa.».

lema do campeão – «Este é o meu sonho como jogador. Espero poder ajudar a fazer isso, que falta ao clube e sei que é o sonho de todos os torcedores do Atlético. Vamos torcer para terminarmos antes de eu ir…».