Uma onda de calor incomum na África, particularmente no sul, foi atingida por algumas tempestades muito fortes. Aqui está o que você precisa saber « 3B Meteo

Clima – Começa semana quente, com possíveis recordes históricos em partes do sul e centro

Um mínimo foi registrado esta manhã Muito perto do que deveria ser um máximo de madrugada entre a Sicília e a Calábria Segundos dez dias de julho, o calor era um sinal para uma maior intensificação. Em algumas horas eles chegarão na Itália Correntes quentes da extração do Saara Eles vão empurrá-lo Queimadura por frio Você acha que até 4500m no norte e 4800 a 5000m no centro-sul? A uma altitude de 1500m Você pode ter até valores máximos 28/30°C, quando dizemos “frescura da montanha no verão”, não, não é pelo menos durante a parte central do dia! Naturalmente Pior para planícies Alguns recordes históricos foram quebrados.

Clima – Dias curtos

Quarta-feira será o dia mais quente para toda a regiãoEntão, a partir de quinta-feira, as temperaturas cairão ligeiramente no norte e um pouco mais baixas no centro Calor extremo vai continuar no sul Parece que pode durar até 25/26 de julho contribuindo para esta onda de calor Inscrições para o período, ignorando quaisquer registros de temperatura. Este é um instantâneo de quais serão as temperaturas na quarta-feira.

Clima – Quarta-feira, 19 de julho Temperatura máxima na planície

Eles serão Todos os valores estão acima da média com desvios de 10°C e mais em relação ao normal. Os valores de umidade do ar são a ponta da escala que faz a diferença Calor intenso e calor ardente. Perto das praias e no interior costeiro imediato O calor atinge valores opressivos Apesar da baixa temperatura do ar, raramente ultrapassa os 34/35 °C. Dentro vai estar quente lá A faixa de 40°C é maior no sul 44/45°C ou superior nas ilhas principais e Puglia. Mesmo no núcleo, se não mais de 40°C, um Um possível registro histórico para a cidade de Roma Ele registrou um valor máximo de 40,5 graus Celsius em julho de 1983. Na Emilia Romagna pode fazer muito calor mesmo no norte com 40°C ou um pouco mais. Os valores de referência são os seguintes:

Temperatura máxima absoluta de julho

Calor intenso e muito amargo mesmo à noite Mesmo acima de 30 graus Celsius à meia-noite, essas podem ser as condições mais quentes para Marte.

Tempo – terça-feira temperatura à meia-noite

Mas estávamos falando sobre um Medição de calor A partir de quinta-feira, afetará principalmente as áreas do norte e estará ligada à erosão da borda norte do anticiclone pelo fluxo instável do Atlântico, trazendo fortes tempestades entre a França e a Alemanha. Algumas fortes tempestades podem afetar nossas regiões alpinas e pré-alpinas Também deslize para as planícies próximas entre quarta-feira e Júpiter. Tudo ainda precisa ser analisado e confirmado O calor vai ficar “normal” e só na zona norteOK Pouca esperança No sul, a situação pode se resolver antes de 26 de julho. Siga para todas as atualizações adicionais.

