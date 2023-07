Cristiano Ronaldo no Guinness Book: o atleta mais bem pago do ano passado (e não só)

Porto da Arábia Saudita Cristiano Ronaldo Mais um recorde a ser quebrado. Ex-atacante da Juventus e do Real Madrid detém o Recorde Mundial do Guinness: Em 2023Na verdade, ele foi o esportista mais bem pago em 2023. E graças a um contrato de US$ 200 milhões por ano.Al NasserOs portugueses ganharam cerca de 136 milhões de dólares No período de maio de 2022 ao final de abril de 2023: 46 milhões foram decorrentes de contratos de desempenho esportivo e 90 milhões foram provenientes de receitas adicionais.

O aumento do número devido ao acordo com Al Nasser foi mais do que o que ele recebeu em seu retorno. Manchester United. Foi incluída neste ranking pela terceira vez desde então ForbesNo ano passado, 2017, ele recuperou o cetro de atleta mais bem pago de seu rival histórico Leo Messi. A Argentina ficou em segundo lugar com US$ 130 milhões, a mesma receita (incompreensível) de 2022. Terceiro lugar para os franceses Kylian Mbappé US$ 120 milhões em receita bruta.

O primeiro não jogador de futebol foi campeão de basquete da NBA Lebron James O boxeador seguiu com US$ 119,5 milhões Canelo Alvarez Com 110 milhões de dólares. Dois golfistas destacam-se entre os dez primeiros Dustin Johnson ($ 107 milhões) e Phil Mickelson ($ 106 milhões), oitavo para um jogador de basquete Stephen Curry (US$ 100,4 milhões), seguido pelo tenista Roger Federer 95,1 milhões de dólares e um campeão da NBA Kevin Durant (US$ 89,1 milhões).