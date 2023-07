“Este ano é a nossa melhor temporada de mirtilos até agora.”

A exportadora portuguesa de mirtilos Logofruits está prestes a festejar o fim de uma época em que, segundo Lourenço de Botton, se registou o maior volume de mirtilos alguma vez exportado.

“Este ano foi a nossa melhor temporada de mirtilo até agora. Não apenas o volume foi alto este ano, mas a qualidade foi excelente ao longo da campanha. Nossos clientes estão muito satisfeitos e não esperamos problemas nos três restantes para quatro semanas. Além disso, o preço médio de venda foi alto este ano, o que é um fator importante para uma empresa como a nossa.”

De acordo com de Botton, o aumento da produtividade não será uma coisa única. Outro forte aumento nos volumes é esperado no próximo ano. “Como esta foi a temporada de pico de produção de Logofruits, esperamos um total de cerca de 1.300 toneladas de mirtilos a serem vendidos. Este é um aumento significativo em relação à produção do ano passado e esperamos um aumento de 30% em 2024. Na temporada atual, vai durar mais três ou quatro semanas e sem qualquer interrupção.

Felizmente, a demanda voltou a ser muito forte este ano, o que significa que a Logofruits conseguiu vender todos os seus produtos. “Com tudo o que aconteceu do ponto de vista climático, descobrimos que a demanda é maior e mais forte do que o normal. Definitivamente, foi um ano diferente do que vivemos no passado e, felizmente, conseguimos fazer melhor. Nossos mercados mais consolidados para as exportações de mirtilo estão claramente no norte da Europa: Alemanha, Suécia, França e Finlândia, no local”, conclui de Botton.

Para maiores informações:

Lourenço de Botton

Logofrutas

+351 914 666 661

[email protected]