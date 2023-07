Polícia em alvoroço, CGIL: “Alguns agentes, situação dramática”

Falta dramática de pessoal, falta de contratações para cobrir aposentadorias, salários fixos e falta de preocupação com as condições de trabalho dos policiais. Neste, tragicamente, um incidente de suicídio eclodiu. Por estas razões, o sindicato da polícia Silp-Cgil convocou uma mobilização nacional de oficiais que se apresentarão na próxima terça-feira, 12 de julho, em frente às prefeituras (com as delegações Leghorn em Florença e Pisa na Toscana). Seu desconforto era o “estado de abandono do setor de segurança”. Giovanni Chirico, secretário provincial da Silp-Cgil Livorno, sublinha a “dramática falta de polícias, salários fixados em 2021 (para os dirigentes, o primeiro contrato depois de 2017 nunca foi assinado), condições de trabalho e falta de atenção aos interesses das empresas – polícias e mulheres homens e mulheres, o mesmo surto de suicídio da época: 28 casos, até o momento, entre todo o pessoal uniformizado desde o início do ano”.

Chirico (Silp-Cgil): “A falta de recursos e recrutamento afeta a segurança das pessoas. Estamos cansados ​​de boatos”

“Na Toscana – explica Sirico – guarnições serão ativadas em frente às províncias de Florença e Pisa. Esforços semelhantes serão realizados simultaneamente em toda a Itália, porque a resistência é nacional. Precisamente por meio de quem representa o governo naquela área, ou seja, a Prefeitura, queremos enviar uma mensagem forte no Palazzo Sigi, porque estamos cansados ​​da tagarelice. , tentaremos explicar aos cidadãos que nossos problemas – recursos e recrutamento – afetam diretamente a segurança das pessoas. Cotidiano”.

“As contratações extraordinárias prometidas são um milagre – a expansão do sindicato da polícia continua – e graças a um déficit total de 10 mil unidades, combinado com pensões que superam os recém-chegados, a polícia estadual será cada vez menor. Nos anos a seguir vem, um problema sobre operadoras, carabinieri e outros regulamentos. Por tudo isso adicionamos o contrato vencido e horas extras não pagas, pensão e benefício suplementar / dedicação, que é ignorado para que a polícia já seja mal paga, os recém-aposentados pobres de hoje, o trabalho sistema e a questão do bem-estar psicológico é completamente ignorada por aqueles que ocupam cargos políticos e governamentais.

“A única esmola para os guardas a partir deste mês de julho – conclui Sirico – é um pagamento suplementar apenas para 2023, para compensar o contrato não cumprido. Estamos a falar de 24 euros por mês por agente. Nem meio café por dia. Com a inflação subindo acima de 8%, o total é um insulto e um crime à seita. O 12 de julho é o primeiro passo de um longo processo de desmobilização, senão uma inversão de rumo decisiva. A gestão das políticas de segurança deste país”.