Acidente na SS 131 e excesso de velocidade: 2 kg de cocaína em carro, preso em Cochlear

Cagliari, um jovem romano desempregado foi preso. Soldados encontraram 2 kg de cocaína em seu carro.

Ontem de manhã, uma patrulha do Flying Corps prendeu um romano desempregado de 31 anos com dois quilos de cocaína em Cagliari, SS131, no auge de um ex-incinerador. Otima qualidade.

O homem foi detido em um posto de controle por um esquadrão voador na sequência de um relatório detalhado indicando a chegada imediata do carro à cidade, que viajava a uma velocidade insana pela SS 131 em direção a Cochlear, que se suspeita ter causado um acidente rodoviário. Província, perto de Serrenti.

Somente no portão de Cagliari a polícia conseguiu parar o carro, depois de verificá-lo e encontrar a declaração irrazoável do motorista de que ele estava na Sardenha, eles decidiram revistar seu BMW Série 1 e o encontraram dentro. Confusão entre um carrinho e livros, duas embalagens contendo dois bastões de cocaína, cada um pesando um quilo. No final do julgamento, o homem foi levado para a Cadeia de Uda por ordem da Comissão Judicial.