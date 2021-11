Bernardeci, Renewal Prevented: Zoe Reflects Market between Riola and a Problem

Momento negro na Juventus. O retorno ao banco de Massimiliano Allegri não viu a tão esperada virada. Na verdade, a despedida repentina de Cristiano Ronaldo tirou a máscara representada por cerca de 30 gols garantidos pelos portugueses a cada temporada, destacando todas as limitações e críticas da equipe da Juventus. O treinador do Livorno tenta diferentes soluções táticas e confia nelas Jogadores que estiveram fora do radar nos últimos dois anos. Entre eles, Federico Bernardeci.

Renovação bloqueada – Ter Com o Bench Allegri ele viu o melhor Bernardeschi do período da JuventusNos primeiros meses da temporada 2018/19. A erupção ainda não veio à tona, embora Alguns sinais positivos. No momento, não basta convencer a Juventus a renovar o contrato Fora de Carrara, expira em 30 de junho, principalmente em Salário líquido de quatro milhões de euros Ano. Por enquanto, a ideia de Federico Cherubini e seus colaboradores deve ser proposta à Mino. Royola, Agente da ex-Fiorentina por alguns meses, um Extensão para número baixo. Conversa de renovação, aguardando temporariamente: Zoe 2021/22 ainda não começou, Bernardeci está ansioso para se recuperar no motor.