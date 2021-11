Herring na mesquita

Sardinhas também está entre os “patrocinadores” da construção de uma mesquita em Pisa. Enquanto lemos L’Arno.it Ao meio-dia de domingo, eles se encontraram para um “piquenique” em Del Prenero, não muito longe da Torre Inclinada, onde a comunidade islâmica comprou um terreno e, após uma longa guerra, obteve todas as licenças de construção. Local de culto. Mas agora não há dinheiro: Dois milhões e oito lakh euros, Para ser mais preciso. Não é realmente amendoim.

“Queremos encorajar a arrecadação de fundos pela comunidade islâmica para a construção da mesquita. – Giovanni Greco, porta-voz das Sardinhas – diz. Ainda há muito trabalho a ser feito (por enquanto alguns milhares de euros foram arrecadados na plataforma Gofundme, ed). Nossa ação é conscientizar as pessoas porque é bom não só para a comunidade islâmica, mas para toda a comunidade, garante os direitos constitucionais e deve usar os canais apropriados para chegar a mais pessoas.

“Foi criado para nos encontrarmos e nos conhecermos – diz Greco – para mostrar à cidade que este é um local aberto a tudo e a todos, é um Lugar cultural, Ideias, costumes e linguagens diferentes e uma forma de não ficarmos confinados a quatro paredes.

EU ‘eu tenho Mohammed Khalil diz com confiança: “As obras começarão em breve e serão concluídas em dois anos”. Sentindo falta de mais dinheiro? Ele diz que vamos abrir uma “campanha nacional de arrecadação de fundos”. Vamos ver. Claro que um certo “peso” pode ser difícil colocar a primeira pedra sem alguns controles.

Depois de se sentarem nos tapetes e tirarem os sapatos, os intermediários deram vida a este ato simbólico, que adquire um valor simbólico: Luva Ao órgão governamental da cidade chefiado pelo prefeito Michael Conte. O prefeito, que deu permissão para construir a mesquita, procurou Tar, mesmo depois de um cabo de guerra, para tentar impedir a construção de um local de culto onde a administração municipal considerou inadequado. No entanto, será construído ali mesmo. Vamos ver como (e) a liga responde.

O almoço de domingo parecia mais um piquenique do que uma mobilização política, com a presença de um pequeno número de jovens. Sem um forte apelo nacional, os rebanhos não atirarão mais? Para deixar tudo mais glamoroso e glamoroso, havia o cheiro de falafel (almôndegas normais do Oriente Médio feitas com favas). “Estes falafel devem ser degustados – diz um porta-voz do arenque Pisan – são maravilhosos”. Aqui, um festival de comida teria atraído mais pessoas.