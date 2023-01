O urso Juan Carrito morre atropelado. É o símbolo do Parque Nacional de Abruzzo

Abruzzo lamentou o falecimento Juan Carritoeu’urso marte Nos últimos anos, tornou-se conhecido e amado por moradores e turistas, tornando-se um ícone Parque Nacional de Abruzos, Molise e Lazio. o animal era investido e foi morto por um carro perto de Castel de Sangro (l’Aquila).

Juan Carrito, o urso foi atropelado por um carro

O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira, 23 de janeiro, na saída do túnel da rodovia Estrada Estadual 17próximo Castelo de Sangro. Giovanni Cannata, chefe do Parque Nacional de Abruzzo, Lazio e Molise, deu a notícia através da mídia social.

O departamento florestal e a equipe do parque intervieram no local. Juan Carrito ficou ferido no acidente de carro e morreu após cerca de uma hora de agonia, disse o diretor do parque ao Corriere della Sera. Luciano Sammarone.

Os socorristas o estabilizaram e o levaram ao Pnalm Center em Pescaceroli, porém, ele morreu pouco depois. Os ocupantes do carro nada sofreram.

“Um membro da família se foi.”

Nos canais sociais do Parque Nacional Abruzzo, Molise e Lazio, Presidente João Cannata Ele expressou sua tristeza pela morte do urso: “sem palavras Pelo que aconteceu. Juan Carrito é um urso problemático, mas no parque fizemos tudo, contra tudo, para lhe dar uma chance e libertá-lo.”

“Agora ele nos deixou. Estamos todos um pouco mais pobres esta noite Alguém da família se foi“, disse Cannata.

Sammarone lembrou que um urso foi atropelado e morto na véspera de Natal de 2019, a dois quilômetros do local do acidente.

Juan Carrito é o urso mais famoso de Abruzzo

Juan Carrito, identificado como ‘M20 Bear’, é um exemplo urso pardo marsicano Pesando 150 kg, um dos quatro filhos gêmeos da mãe Amarena, nascido na primavera de 2020 em Abruzzo Lazio e Molise National Park.

Juan Garrito é conhecido por ser um urso confiante, ou seja, acessível. Passeios noturnos Ele se apresentou em aldeias de montanha e pistas de esqui, visitando galinheiros e fazendas em busca de comida.

teria sido muitas vezes Fotografado e filmado No vídeo, por exemplo, enquanto caminha pelos trilhos da estação Rocarasso, bebe em um bebedouro público ou se abastece de doces em uma padaria.

UMA Vídeo Tornou-se viral há vários meses e você pode ver o urso calmo e subjugado brincar com um cachorro Em vez disso, foi o lobo que latiu para ele.