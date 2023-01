“É por isso que posso continuar como comissário em Catania”

Federico Portuguese respondeu ponto a ponto ao cargo de conselheiro regional das autarquias locais.

2′ lendo

Catânia. Comissário do Palazzo degli Elephanti, Federico Portoguese, Responde de forma substantiva às reclamações enviadas pelas autarquias locais relativamente à falta de requisitos necessários à gestão da empresa.

Em Palermo, em particular, eles acreditam que os gerentes universitários aposentados não podem substituir os prefeitos ou guias das cidades metropolitanas. “Tal tese não pode ser compartilhada”, o chamado contra-resíduos elaborado pelo advogado do Tribunal de Catânia, Andrea Scuderi.

Aqui estão as razões. “Parando especialmente – lemos – nas estatísticas de professores, pesquisadores e funcionários empregados nas universidades estatais, primeiro se ignora a profunda distância que separa essas estatísticas dos gestores das mesmas universidades e figuras públicas em geral.

Isso, por sua vez, é resultado de um processo regulatório Teve início na década de 1990 e caracteriza-se pela assunção e atribuição aos cargos de direção contratual de significativos requisitos de profissionalismo e autonomia (incluindo o poder de executar diretamente funções administrativas e ad hoc) – encontra hoje plena expressão com a implementação das políticas da Bond Reform . 165 de 2001 para as áreas abrangidas pelas leis especiais contidas nos artigos 13 a 27 do Decreto Legislativo 165 de 2001.

“Então – lemos – parece irrelevante para a análise Descrição do caso e estrutura regulatória – Integração de estatísticas de docentes ou funcionários de instituições universitárias e governamentais com gestores de instituições”.

Contra-exclusões dos portugueses Eles tendem a enfatizar outro fato, que as universidades também devem ser contadas entre as instituições estatais com plenos direitos. “Além disso, de acordo com o Artigo 1 do Decreto Legislativo 165 de 2001, as universidades estatais estão claramente incluídas, e este texto legislativo se aplica ao pessoal ordinário e administrativo (assim, em todos os aspectos, objetivamente, equiparados às administrações. Estatais)”.

Isso também: “No segundo parágrafo do artigo 1º do Decreto Legislativo 165 de 2001, lemos que a administração pública refere-se a todas as administrações do estado, incluindo instituições e escolas de todos os níveis e instituições educacionais, instituições e administrações do estado autônomo. Regiões, províncias , municípios, Sociedades de montanha e suas federações e associações, instituições universitárias…”

“Estas são as considerações – lê-se no texto enviado a Palermo – O parecer da Casa Legislativa em discussão esclarece como ela ignorou aquela evolução normativa que, até recentemente, ajudou a restabelecer o marco legal da administração da decisão das Divisões Unidas de 2006 nº 10.700 (referente aos empregados avulsos)”.