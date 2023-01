Mãe de recém-nascido que morreu em Bertini: “Pedi ajuda três noites seguidas, mas não me ouviram”

Desligado Rinaldo Frignani

O promotor público está (atualmente) processando pessoas desconhecidas por homicídio culposo. 30 anos: “Eles me acordaram no meio da noite e me levaram para um quarto para me dizer que ele estava morto, mas não me explicaram como isso aconteceu.”

“Parece que foi ontem Morte Minha filha.” Duas semanas se passaram desde a tragédia no hospital Sandro Bertini. Anna, um nome fictício, incapaz de dizer mais de três palavras sem lágrimas, a impede de ir mais longe. Raiva e angústia se misturam à jovem que vive com sua família nos arredores de Roma. O Departamento de Justiça e a polícia estão investigando para identificar quaisquer responsabilidades estabelecimento de saúde em Sufocamento infantil é fatal Depois de dar à luz ontem à noite, entre 7 e 8 de janeiro, em um hospital romeno, a mãe – por meio de seu advogado Alessandro Palombi, que a assiste e a seu companheiro – concorda em responder a algumas perguntas.

Você se lembra do que aconteceu naquela noite?

“Ainda estava muito cansada, mas no dia 5 de janeiro, depois de 17 horas de trabalho de parto, tentei dar à luz. Dei entrada no hospital na véspera e escolhemos o Bertini porque adorei este lugar desde que nasci lá. noite após o parto e na noite seguinte, o bebê estava comigo. Eu lutei para segurar perto. Eu estava chateada, pedi ajuda às enfermeiras, Pergunte se eles podem tirar pelo menos um pouco de folga. No entanto, sempre me disseram que era impossível levá-lo ao berçário. A mesma coisa aconteceu na noite de sábado. Na verdade, me senti pior do que nos dias anteriores. Pedi novamente para pegar o bebê, eles não o fizeram. Por duas noites resisti e no final estava muito cansado. “Isso é impossível”, me disseram mais uma vez.” READ Ucrânia, Tracy na Casa Branca, com o compromisso de Biden com a paz - política

Como estava a criança?

“Bem, em plena saúde. Seu peso era de mais de três quilos. As enfermeiras me orientaram sobre como subir na cama para amamentá-lo, mas sempre tive um soro preso ao braço, exceto pelo cansaço. Movi-me com dificuldade. Naquela noite eu desmaiei e não aguentei. Não me lembro de nada depois disso.”

até?

“De repente, no meio da noite, as enfermeiras me acordaram: o bebê não estava na cama comigo. Sem me dizer uma palavra, elas me acordaram e me levaram para o quarto ao lado: onde me disseram que o bebê estava morto. Não me lembro de ter tido um psicólogo. Ou não me deram uma explicação mais aprofundada. Eles certamente não me contaram como isso aconteceu. Naquele momento eu não entendi nada, tudo caiu sobre mim. Talvez eu esteja delirando.”

Quando você ouviu a notícia do que aconteceu com o bebê?

“Eu me senti um pouco perdido. Não me lembro de nada daquela noite. Não entendo como algo assim pode acontecer: Procurei ajuda da equipe da enfermaria onde fiquei internada por três noites consecutivas (Obstetrícia e Ginecologia, Ed), não me ouviram. Dois dias depois, em 10 de janeiro, assinei minha carta de demissão e fui para casa. Agora peço justiça”.

Anna, de 30 anos, companheira do homem de 36 anos – que não foi inquirida pelo Ministério Público – e outros familiares ainda não apresentaram queixa. “Essa ação ainda não foi tomada – explica o advogado Palombi – porque, de fato, a investigação foi iniciada oficialmente. Temos muita fé no trabalho dos juízes». O promotor abriu um processo contra pessoas não identificadas por assassinato. Agentes da Delegacia de Polícia de Sant’Ippolito Dirigiram-se a Bertini na tarde do dia 8 de janeiro a pedido da Administração de Saúde: após obtenção dos prontuários da criança e da mãe (testes de drogas negativos), e Mudanças no trabalho de obstetras e enfermeiras De 4 a 8 de janeiro passado. READ “Gastei mais dinheiro na investigação do que na segurança da ponte” - Corriere.it

