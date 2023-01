Lazio-Milão, boletins, melhores e piores: Ciclone Zacagni, Calabria e Leao fantasmas

Provedal 6.5 – Tendo sido perguntado algumas vezes, ele agora responde. Em seguida, administração normal. Solidez garantida e tranquilidade para a traseira.

Marúsico 7.5 – Posicionado na direita para controlar a iniciativa de Leo, faz um confronto muito bem pareado em toda a linha. O português foi decisivo também na grande área adversária, anulando o Teste e fazendo o 2-0 (78′) por Zaccagni. Lázaro 6 – Ele entra na final e curte a passarela Biancoceleste).

Casa de fazenda 6.5 – Segue Giroud e Origi como uma sombra e não concede nada. Limpo durante a construção, está sempre pronto.

Romagnoli 6.5 – Como ex-jogador contra os rossoneri, ele fez um jogo brilhantemente inteligente. Auxiliar o Catalyst na construção e orientação do departamento como um executor de retaguarda de alto nível.

Hysaj 7 – Casa biancoceleste surpreende preferida de Lazzari. Excelente atuação em duas fases: praticamente não concede nada a Messias e Calábria e apoia Zacchagni no meio-campo rossonero. Excelente desempenho.

Milinkovic-Savic 8 – Pronto para ir, ele imediatamente de pé esquerdo Tatarusanu no próximo poste. Um gigante no meio de campo luta contra Donali e vence de longe. Além do habitual excelente trabalho avançado, também é útil na fase de cobertura. (83′ básico sv).

Catálise 7 – Ele movimenta bem a bola e luta como um leão no centro nevrálgico do terreno. As mudanças no jogo facilitam as manobras da Lazio, que usa a largura para prejudicar o Milan. Em períodos de falta de posse de bola, ele atua como uma tela e anula as tentativas de Brahim Diaz.

Luís Alberto 7.5 – O véu de Milinkovic para o gol foi uma jogada de ‘mágico’. A bola de Zaccagni foi um excelente trabalho na recuperação do primeiro tempo. Ele confirmou sua forma incrível com outro teste de etapa em duas fases. 3-0 Fecha contas de conversão de pênaltis. (87′ Marcos Antonio SV)

Pedro 7 – Ele começa aberto e costuma subir no campo, criando alguns problemas para a defesa do Milan. Pressione em toda a placa e não salve. Cobrança de pênalti para as vitórias do trio. (78′ Romero 6 – Tente entrar na festa com resultados infelizes. grande esforço usual).

Felipe Anderson 7.5 – A função de Wrong Nav é melhorar suas habilidades técnicas e físicas. Ele não dá referências aos centrais rossoneri e abre espaço para os companheiros como nos dois primeiros gols. Ele serve a bola do pênalti concedido a Pedro e coloca a cereja no topo do bolo de uma grande exibição com um gol de pôquer.

Jakkagni 8 – Um tufão engole Milão. Evite a Calábria adequadamente. Primeiro ele chegou perto de um golaço com um voleio após cruzamento de Milinkovic, depois marcou com um toque a poucos passos de distância. A corrida perfeita.