Números monstruosos da renda básica: quanto realmente está nos custando

Em um ano, o receita da churrasqueira Custou quase 8 bilhões de euros. Os subsídios pagos pelo Estado e sobretudo acabaram no sul e ilhas, onde se concentrava o maior número de beneficiários. Isso foi confirmado no último relatório publicado pelo Observatório Estatístico do INPS. Segundo as pesquisas, o dinheiro retirado do fundo público para pagar a renda e pensão do cidadão em 2022 7,99 bilhões. Estatísticas que nos fazem questionar se considerarmos que a ação assistencialista de combate à pobreza nunca trouxe soluções concretas baseadas em políticas ativas.

Renda residente, quanto custa

Um total de 1.685.161 famílias tiveram acesso a pelo menos um mês de subsídio 3.662.803 pessoas está envolvido. O valor médio de cheques emitidos foi de 551,11 euros por cheque. A maioria está concentrada no sul e nas ilhas Cidadãos beneficiados Subvencionadas: São – segundo dados do INPS – 1.040.957 famílias com pelo menos um mês de salário (61% do total das subvencionadas) e 2.399.875 pessoas (65,5% do total). Neste caso, o cheque foi recebido 583,27 euros Médio.

Rdc, os subsídios em Nápoles são o dobro dos da Lombardia

Em particular, em dezembro de 2022, 1.168.712 famílias recebiam uma pensão de rendimento de cidadão ou uma média de 549,46 euros. De acordo com os Laboratórios Estatísticos INBS, o número total de pessoas engajadas durante o mês foi de 2.483.885. 642,16 milhões do euro. E em dezembro, só na província Nápoles 164.215 famílias receberam o subsídio, para 422.715 pessoas envolvidas: mais que o dobro em relação à Lombardia, onde no mesmo mês havia 81.115 famílias, para 151.433 pessoas.

Renda residente e quem a recebe

O relatório do INPS também será devolvido Cartão de identidade Beneficiários de apoios do Estado (rendimentos ou pensões de cidadão). São 541.426 domicílios beneficiários com apenas um integrante: 46,33% do total de domicílios possuem uma das duas bolsas. Mas se excluirmos os agregados familiares com pensões cidadãs, vemos Famílias solteiras Com seus rendimentos – em dezembro de 2022 – 434.311: quase 42% do total de domicílios com subsídio (1.045.992 pessoas com rendimento). Conforme monitorado pelo INPS, Idade Média 49,4 anos deles. A idade mediana mais baixa é de 46,8 anos na Calábria e a mais alta é de 53 anos em Veneto.

Controvérsias políticas

Os dados podem alimentar controvérsias na frente política. A este respeito, recordamos as palavras em brasa já gastas Mateus Renzi Contra o líder Pentastellato: “ O que está acontecendo no sul, as manifestações jubilosas dos assalariados na rota de Conte, é o mais escandaloso movimento político de divisão de votos dos últimos anos. “De fato, Conte foi acusado de obter consenso no sul. Soluções de bem-estar Incentivado por seu partido. No momento, o Cinco Estrelas continua sua defesa estrita da medida, enquanto o governo começou a trabalhar para substituir a Renda Básica por diferentes soluções. E, do Partido Democrata, Stefano Bonacini observou: “ Precisamos de um Sul onde as políticas não sejam apenas de bem-estar “.

Nos últimos dias, o ministro do Interior, Matteo Piantedosi, levantou a possibilidade de que as mudanças na renda básica esperadas pelo governo possam causar tensões sociais – ao invés disso, Conte teme.