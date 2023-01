Aqui está a primeira Ferrari de Carlos

Criado exclusivamente para Carlos

O carro foi encomendado e construído por Carlos Sainz em 2021, quando recentemente se tornou piloto da Ferrari. Depois de quase dois anos de espera, chegou a hora do piloto espanhol tomar posse do seu 812. Um modelo, explicou Sines, que o conquistou por ser diferente dos outros Ferrari. De fato, o Competizione representa a evolução definitiva dos amados carros esportivos de Maranello. V12 de 6,5 litros e 830 cavalos de potência, e muito design de jogo. O desempenho é muito sério: de 0 a 100 essa Ferrari acelera em apenas 2,8 segundos, enquanto a velocidade máxima é de 340 km/h.

Carlos escolheu uma carroçaria cinzenta para o seu 812, a fibra de carbono preta é quebrada pelas inserções características desta versão e detalhes vermelhos. “Gosto de cores escuras”, disse Sains em um vídeo enviado ao YouTube mostrando aos seguidores seu novo carro. O habitáculo foi substituído por estofos pretos com costuras e inserções vermelhas. Existem alguns “presentes” que tornam a Ferrari do espanhol verdadeiramente única: Na verdade, o apelido de Carlos, “Smooth Operator”, está gravado no calcanhar, enquanto os tapetes são decorados com 55.Na Fórmula 1, sua corrida não. “Não acredito que é meu pessoal!” Sains exclamou ao admirar sua competição pela primeira vez.

Sains se junta a um clube seleto

Em um vídeo que postou no YouTube, Sains não fez nada para esconder sua empolgação ao encontrar sua primeira Ferrari, o primeiro carro que comprou. Embora tenha competido na Fórmula 1 por 9 anos, O único carro que Carlos possuía era um Volkswagen Golf, que seus pais lhe deram quando ele completou 18 anos.. Agora um dos modelos mais potentes, exclusivos e caros produzidos pela empresa Maranello entra na garagem dos espanhóis.

O nome de Sainz se junta a uma longa lista de pilotos de F1 que tiveram ou tiveram uma Ferrari: começando por sua equipe Charles Leclerc é o feliz proprietário do Black 488 PistachioComo os porta-estandartes anteriores de Cavallino, decorados com a bandeira monegasca Sebastian Vettel (Recentemente vendeu um Enzo e F50), Kimi Raikkonen (faixa 488), Fernando Alonso (458 Itália e FF) e Filipe Massa (F40 e LaFerrari). Mas os admiradores dos Reds de Maranello não faltam nem mesmo entre os detratores: ambos Lewis hamilton Que Totó WolffPiloto da equipe Mercedes F1 e chefe da equipe, respectivamente, Eles dirigiam uma Ferrari LaFerrari em sua garagem.