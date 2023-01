Futebol na TV hoje: programa de 26 de janeiro de 2023

Uma prévia da Eredivisie em 26 de janeiro de 2023 estará visível no DAZN, com a Liga OneFootball portuguesa.

Programa de futebol na TV às quintas-feiras 26 de janeiro de 2023 abre com Melhor Liga Australiana, com Melbourne Victory-Sydney. Nós continuamos Supercopa Árabe, Vê o Al Fayha-Al Hilal em campo e com dois jogos da Taça da Grécia: PAS Lamia-Apollon Paralimnio e Panathinaikos-PAOK. Voltamos à Supercopa Árabe antes de seguirmos para os encontros noturnos.

no décimo oitavo dia Eredivisie O Ajax, que vinha de um empate fora de casa em 1 x 1 com o Feyenoord e está em quinto lugar com 33 pontos, enfrenta o Volendam, que perdeu por 2 x 0 fora para o Excelsior nas oitavas de final. À vigésima jornada da Liga portuguesa, o Ferreira, que ocupa o último lugar com 6 pontos após uma derrota por 1-2 frente ao Braga, lidera o Benfica em primeiro lugar com 44 pontos e uma vitória fora de casa por 0-3 frente ao Santa. Clara.

Hoje, 26 de janeiro de 2023 Futebol na TV: onde assistir jogos ao vivo na TV e streaming

08.45

Melbourne x Sydney (A-League) – OneFootball

16h00

Al Fayha-Al Hilal (Supertaça Árabe) – SOLOCALCIO

16h30

PAS Lamia-Apollon Paralimniou (Taça da Grécia) – MOLA

18h30

Panathinaikos-PAOK (Taça da Grécia) – MOLA

19h00

Al Ittihad-Al Nasser (Supertaça Árabe) – Sportilia

21h00

Ajax-Volendam (Eredivisie) – Mola

21.15

Paços Ferreira-Benfica (Liga Portuguesa) – ONEFOOTBALL

As reuniões transmitidas também podem ser acompanhadas por streaming no SkyGo, que pode ser baixado gratuitamente. As transmissões do DAZN são visíveis no aplicativo disponível em smart TVs modernas, em consoles de videogame ou conectando seu dispositivo ao Google Chromecast e Amazon Firestick. O desafio também é visível em streaming no app DAZN acessível em celulares e tablets ou no site oficial.